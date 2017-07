TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Lazio, sisma a Rieti (3 luglio 2017, ore 2)

Foto La Presse

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA DI 1.5 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 LUGLIO 2017) - C'è stata una scossa di terremoto nella notte in provincia di Rieti precisamente a un chilometro sud-ovest da Accumoli. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana la scossa si è verificata alle seguenti coordinate geografiche: 42.69 latitudine e 13.24 longitudine. La scossa è stata di 1.5 Magnitudo e l'ipocentro si è verificato a quattordici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Cittareale (RI); Arquata del Tronto (AP); Norcia (PG); Acquasanta Terme (AP); Campotosto (AQ); Montereale (AQ); Cascia (PG); Montegallo (AP) e Capitignano (AQ). Sicuramente non è stata una scossa di grande rilevanza, ma nonostante questo è sempre importante monitorare quello che accade nel territorio.

TERREMOTO OGGI IN COLOMBIA, SCOSSA DI M 5.1 A GRANADA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 LUGLIO 2017) - C'è stata una scossa veramente molto forte a Granada in Colombia all'orario locale 22.26 di 5.1 Magnitudo. Il tutto si è verificato alle seguenti coordinate geografiche: 3.5698 latitudine, - 73.9723 longitudine. Il comune di Granada in Colombia si trova nel dipartimento di Meta. Nel 2005 questo contava oltre cinquantamila abitanti con una superficie di oltre trecentocinquanta chilometri quadrati e una densità di 145 abitanti per metro quadro. La città sorge a 372 metri sul livello del mare. Per fortuna la città in questione si trova nell'entroterra e per questo non ci sono assolutamente rischi legati alla possibilità di uno tsunami vista la lontananza del mare. Staremo a vedere se ci saranno delle conseguenze legate a questa situazione o meno. Sarà importante valutare questioni legate a danni o quant'altro. Sperando ovviamente che non ci saranno dei problemi ulteriori sul territorio o sulle persone.

