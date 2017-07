UCCISO A DISNEY WORLD/ Bambino di 5 anni ritrovato morto dopo tre mesi dalla scomparsa: è stato il papà?

Aramazd Andressian (Facebook)

UCCISO A DISNEY WORLD, BAMBINO DI 5 ANNI RITROVATO MORTO DOPO TRE MESI DALLA SCOMPARSA - E' finita in tragedia la scomparsa del piccolo Aramazd Andressian, il bambino di 5 anni scomparso lo scorso 21 aprile in seguito ad una gita a Disney World. Il corpicino della piccola vittima è stato ritrovato a 15 km da Santa Barbara, nelle vicinanze del Lago Cachuma, e del suo omicidio è stato accusato il padre. Il bimbo si trovava infatti con il genitore, dal nome omonimo, al momento della scomparsa. In aprile, le ricerche di Aramazd Andressian erano scattate nell'immediato, proprio per via dell'età del piccolo ed era stata stabilita una ricompensa di 20 mila dollari a chiunque potesse avere informazioni sulla sua scomparsa.

Il corpo del bambino è stato ritrovato inoltre in un'area battuta diverse volte dalle autorità. Su Aramazd Andressian Senior, originario del Sud di Pasadena, pende ora la grave accusa di omicidio: gli investigatori credono infatti che l'uomo abbia riversato sul figlioletto l'amarezza vissuta durante il divorzio con la moglie. Andressian intanto rigetta ogni accusa ed è stato arrestato la settimana scorsa, riporta Metro, mentre si trovava a Las Vegas. Non sono stati forniti invece ulteriori dettagli in merito all'omicidio, né sullo stato in cui è stato ritrovato il cadavere né sulle modalità con cui è stato ucciso il piccolo Aramazd.

© Riproduzione Riservata.