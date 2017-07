AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 30 luglio 2017)

Autostrade traffico- La Presse

TRAFFICO, INCIDENTE SULL'A1 FIRENZE NAPOLI

Nella tarda serata di ieri c'è stato un brutto incidente sull'A1 Firenze-Napoli. Questo ha portato alla formazione di un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio A1/diramazione Roma sud per le conseguenze della situazione. Chiunque dovrà passare lungo questo tratto di strada nella giornata di oggi farà bene a consultare il sito istituzionale Autostrade.it dove la situazione è aggiornata in tempo reale e ci sono anche dei consigli su eventuali percorsi alternativi da affrontare. Al momento non sono note le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano dei feriti più o meno gravi. L'intervento sempre repentino degli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia porterà sicuramente al ripristino della situazione normale già nelle prime ore dell'alba anche se è chiaro che lavorare di notte è sempre più complicato. In questo senso almeno le previsioni del tempo saranno benevole, non ci saranno dunque temporali sul tratto di autostrada indicato.

AUTOSTRADE, DISSERVIZI NELLA GIORNATA DI OGGI

Per quanto riguarda la situazione legata alle autostrade italiane sarà importante tenere d'occhio anche i disservizi. Chi deve affrontare un viaggio, soprattutto se lungo, deve avere sempre e comunque la situazione sotto controllo, evitando di incappare in problemi qualora si trovi ad affrontare delle mancanze nelle varie aree di servizio. Per questo è sempre utile monitorare il portale istituzionale Autostrade.it che ci racconta questi problemi con aggiornamenti in tempo reale e fornendoci anche ipotetiche alternative. Nella notte sono stati segnalati tre guasti: sull'A1 diramazione Roma nord - Grande Raccordo Anulare al chilometro 4 direzione Autostrada Milano-Napoli dove a Feronia est sarà chiuso il camper service, sull'Angioina est sull'A30 Caserta-Salerno al chilometro 33.4 direzione Caserta sarà chiusa la stazione di rifornimento mentre mancherà il Gpl a San Pelagio est sull'A13 Bologna-Padova al chilometro 98.2 direzione Padova.

© Riproduzione Riservata.