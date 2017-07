CHESTER BENNINGTON/ La lettera della moglie: “come posso raccogliere i pezzi della mia anima devastata?”

Chester e Talinda Bennington

Dopo il suo amico Chris Cornell, anche Chester Bennington non ha trovato il coraggio di andare oltre ai problemi e pensieri, alle crisi e alla depressione e ha lasciato questo mondo. Un suicidio che ha fatto piangere tanti, dai suoi Linkin Park dove faceva il frontman e dove si è fatto conoscere al pubblico mondiale, fino alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari rimasti shockati e sbalorditi per quanto avvenuto al giovane cantante suicidatosi lo scorso 20 luglio. Con una lettera lunga, profonda, sincera e commovente, la moglie Talinda - ex modella di Playboy e madre dei suoi ultimi 3 bimbi - ha voluto scrivere al “suo” Chester tutta l’incredulità, lo stupore e la desolazione per una vita improvvisamente più sola. «Una settimana fa io ho perso la mia anima gemella e i miei figli il loro eroe, il loro papà: Abbiamo avuto una vita da favola che adesso si è trasformata in una brutta tragedia shakespeariana. Come posso andare avanti? Come posso raccogliere i pezzi della mia anima devastata?», scrive la bellissima Talinda a Rolling Stones nella lunga lettera pubblicata proprio in questi giorni di profondo lutto per la scomparsa del giovane Chester. «L’unica risposta che sono stata capace di darmi è stata quella di crescere i nostri figli con ogni grammo d’amore mi sia rimasto. Voglio che la comunità nella quale vivo e tutti i fan sappiano che sento il loro amore. Sentiamo questa perdita come la sentite voi», scrive una donna innamorata e impaurita per quello che l’attende, assieme ai bimbi, nei giorni e anni a venire. Tramite quei figli, tramite quel frutto dell’amore “donato” dal cielo in questi anni a Chester e Talinda.

SUICIDIO CHESTER BENNINGTON: LA LETTERA DELLA MOGLIE AL FRONTMAN DEI LINKIN PARK

“DIO CI AVVICINI L’UN L’ALTRO QUANDO STIAMO COSÌ MALE”

« I miei bambini sono troppo piccoli per aver perso il loro padre, e so che tutto quello che state facendo contribuirà a tenere vivo il suo ricordo»: scrive ancora Talinda, prima di ringraziare tutti quei fan, amanti della musica di Chester che da tutto il mondo ha fatto arrivare messaggi di cordoglio anche molto profondi, «So che ognuno di voi aiuterà a tenere viva la memoria di Chester». La moglie poi non intende nascondere quei “demoni” presenti nella testa e nella vita di Bennington che chissà, forse lo hanno tormentato fino a quell’insano e folle gesto che lascia tutti attoniti: «ora non prova più alcun dolore nel cantare le sue canzoni», scrive con tenera e commovente forza la donna che ora con i suoi tre figli dovrà trovare la forza di ricominciare. Con un’unica, particolare e non banale “speranza” in più, come scriva Talinda a fine lettera: «Dio ci benedica tutti e ci aiuti ad avvicinarci l’un l’altro quando stiamo male». Ciao Chester, ci uniamo all’augurio e alla preghiera di tua moglie, madre di quei tre piccoli chiamati ad una vita difficile che però non finisce qui.

