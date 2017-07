INCENDIO TOMORROWLAND BARCELLONA/ Video, palco in fiamme al Festival di musica elettronica: 22mila evacuati

Incendio al Tomorrowland di Barcellona (LaPresse)

Qualche piccola scintilla iniziale, e in poco tempo fiamme su tutto il palco: l’incendio occorso al Tomorrowland 2017 di Barcellona nella notte appena trascorsa ha dell’incredibile, specie nel vedere le immagini shock dei momenti in cui qualche scintilla cresce in gran velocità e da uno schermo del palco si tramuta nel vasto rogo che ha preso tutta la zona centrale del Festival di Musica Elettronica in corso in questi giorni nella capitale della Catalunya. Il palco principale è stato preso d’assalto dalle fiamme scattate inizialmente durante lo spettacolo pirotecnico, scherzo del destino, dei fuochi d’artificio. Ma il problema originario sarebbe un guasto elettrico capitato al palco del festival, con il pubblico che per qualche minuto manco si è accorto: quando poi le fiamme hanno raggiunto anche il palco, il panico è scattato con la gente nelle prime file che è corsa via travolgendo tutto e tutti. Per fortuna non ci sono stati feriti o tantomeno vittime, anzi in tanti si sono fermati per filmare e postare sui social - una volta raggiunta distanza di sicurezza dall’incendio - lo “spettacolo” dell’incendio di Barcellona.

INCENDIO AL TOMORROWLAND 2017 DI BARCELLONA: VIDEO SHOCK DEL PALCO IN FIAMME

22MILA EVACUATI

un festival tasto in Belgio che raccoglie tutto il meglio della musica elettronica mondiale: il Tomorrowland per la prima volta da quest’anno si è trasferito a Barcellona, a Santa Coloma de Gramenet dove però ora si dovrà ripensare bene visto quanto successo. Sono circa 22mila gli spettatori fatti evacuare per sicurezza durante il rogo scoppiato sul palco principale: «nato nel 2005 come risposta al Mysteryland olandese, Tomorrowland propone, oltre a tantissima musica per ballare, spettacoli pirotecnici mozzafiato e scenografie da sogno», spiega Repubblica. Ecco, da quest’anno lo spettacolo “pirotecnico” sarà forse stato meno apprezzato del solito. Per fortuna zero feriti, ma tanta paura guardando quelle fiamme spuntate in pochi minuti, eccole qui sotto.

