INCIDENTE STRADALE/ Padova, nella notte morti una donna e un motociclista (oggi, 30 luglio 2017)

Incidenti in Italia (foto LaPresse)

Gravissimo doppio incidente in provincia di Padova, nella prima mattinata di domenica 30 luglio 2017. Una ragazza di 24 anni ed un motociclista di 46 anni hanno perso la vita in due circostanze differenti, la prima presso la frazione di Vigorovea a Sant’Angelo di Piove di Sacco, il secondo a San Giorgio di Casalserugo. La donna, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, stava procedendo intorno alle ore 5:00 del mattino sulla statale a bordo della sua Opel Tigra, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata uscendo di strada, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine probabilmente a causa di un colpo di sonno. La 24enne è morta sul colpo. Sempre nella notte tra sabato e domenica Stefano Violato, 46enne di Conselve, ha perso il controllo della sua moto ritrovandosi coinvolto in uno schianto: anche in questo caso la polizia e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

LATINA, MORTO UN GIOVANE CENTAURO

INUTILI I SOCCORSI, L'INCIDENTE A NETTUNO IN VIA DELLA PINETA

Non ce l’ha fatta il giovane centauro che nel pomeriggio di sabato 29 luglio 2017 a Nettuno, in provincia di Latina, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via della Pineta. Ancora da ricostruire la dinamica esatta che ha portato il 21enne, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, a cadere a bordo della sua moto, una Honda 500. Immediatamente soccorso dall’ambulanza e con la mobilitazione anche di un elicottero, i soccorsi poco hanno potuto fare di fronte a una situazione già compromessa, tanto che il ragazzo è arrivato già senza vita presso l’ospedale di Velletri dove era stato trasportato. La polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per comprendere se a bordo della sua Honda il ragazzo sia caduto a causa della strada dissestata (via della Pineta si trova in una zona periferica di Nettuno), oppure se sia stato un altro mezzo a causare l’incidente e poi eventualmente a fuggire. Tutte le opzioni sono al momento al vaglio della polizia stradale.

© Riproduzione Riservata.