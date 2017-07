SPARATORIA IN GERMANIA/ 2 morti (compreso l'assalitore) e 4 feriti a Costanza

Sparatoria in Germania (foto LaPresse)

Notte di terrore in un night club di Costanza, una cittadina nella zona meridionale della Germania. Nel locale “Grey Konstanz”, intorno alle 4:30 della notte tra sabato e domenica, un uomo ha fatto irruzione all’interno del locale iniziando a sparare con un’arma automatica, non è chiaro ancora se all’impazzata oppure cercando dei bersagli ben precisi. Di sicuro una persona all’interno del “Grey Konstanz” è morta sotto i colpi dell’uomo e altri quattro sono rimasti feriti. La polizia è stata tempestivamente avvisata ed è intervenuta all’interno del locale, con l’aggressore che si era già dato alla fuga. Ne è scaturito dunque un successivo scontro a fuoco che ha portato un poliziotto ad essere ferito e lo stesso assalitore ad essere colpito. Trasportato in ospedale, l’uomo è morto pochi minuti dopo e per ora non sono state rese note le sue generalità, l’unica informazione trapelata è la sua età, trentaquattro anni.

Le forze dell’ordine, una volta ricevute le prime telefonate intorno alle 4:30 del mattino, sono intervenute tempestivamente con le forze speciali di sicurezza, anche a causa dell’allerta terrorismo. Il blitz ha portato anche a sorvolare con un elicottero la zona dell’attacco, ma la polizia ha dovuto dare la caccia personalmente all’uomo in fuga, riportando come detto anche il ferimento di un agente. La sparatoria ha procurato un gran caos nel locale, col “Grey Konstanz” aperto solo da pochi mesi ma già particolarmente popolare e affollato anche nella tarda ora della notte nella quale è avvenuto l’assalto. La Germania sta vivendo un momento di grande tensione considerando che un altro attacco di questo tipo era avvenuto venerdì scorso nella città di Amburgo, dove uno squilibrato aveva imbracciato un’arma dopo il rifiuto alla richiesta del permesso di soggiorno, ed aveva ucciso una persona procurando il ferimento di altre sei. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti per capire quale sia stato il movente che abbia spinto l’uomo a sparare all’interno del “Grey Konstanz”.

