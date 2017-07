TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, gli Usa rispondono al nuovo test: Tillerson, "Cina e Russia complici"

Kim Jong-un (Foto: Lapresse)

Terza guerra Mondiale. Non poteva passare inosservato il nuovo test missilistico effettuato dalla Corea del Nord, che per molti osservatori costituisce l'antipasto di una Terza Guerra Mondiale ormai sul piede di partenza. Ecco perché in risposta all'ennesima provocazione di Pyongyang, i vertici militari della Corea del Sud e quelli Usa - storicamente alleati - hanno deciso di comune accordo, come riportato da La Repubblica, di mettere in scena un'esercitazione congiunta delle proprie forze armate. Una prova muscolare, quella organizzata dai due eserciti, con quello statunitense che, come affermato dal capitano Greg Hicks, dello Stato maggiore delle forze armate americane, per l'occasione ha schierato tutti i suoi quasi 30mila uomini di stanza nella penisola coreana, ricorrendo anche a fuoco di artiglieria. Usa, Corea del Sud e Giappone sono in ogni caso concordi nell'affermare che il vettore utilizzato per il lancio da Pyongyang sia di tipo intercontinentale e rappresenti un modello simile, se non addirittura più avanzato, a quello utilizzato nel test precedente del 4 luglio.

TERZA GUERRA MONDIALE: USA MOSTRANO I MUSCOLI ALLA COREA DEL NORD

USA, TENSIONE CON RUSSIA E CINA

Il test missilistico ordinato da Kim Jong-un, oltre che aumentare nella popolazione il timore che una Terza Guerra Mondiale possa scoppiare da un momento all'altro, ha avuto il "merito" - dal punto di vista della Corea del Nord, di accrescere le tensioni pre-esistenti fra Usa, Russia e Cina. Come riportato dall'Ansa è stato il Segretario di Stato americano in persona, Rex Tillerson, a puntare il dito contro le potenze asiatiche, accusate in un certo senso di complicità nei confronti di Pyongyang. Tillerson ha definito Mosca e Pechino i "principali facilitatori economici" del programma nordcoreano. Poi ha aggiunto:"Tutti i paesi dovrebbero assumere una posizione pubblica dura contro la Corea del Nord mantenendo e rafforzando le sanzioni dell'Onu per assicurare che la Corea del Nord paghi le conseguenze del portare avanti il suo programma nucleare". In ogni caso, ha chiarito Tillerson, gli Usa pur puntando ad una denuclearizzazione pacifica della penisola "non accetteranno mai una Corea del Nord con armi nucleari".

© Riproduzione Riservata.