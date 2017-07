Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: 16enne muore dopo un festino a Genova. Tensione M5S (30 luglio 2017)

Ultime Notizie, Beppe Grillo - La Presse

SEDICENNE MUORE DOPO FESTINO A GENOVA

È morta in ospedale dopo essersi sentita male alla stazione di Genova Brignole, una giovane di appena 16 anni. Dai primi accertamenti è emerso che la morte è da imputare alla somministrazione di una dose di ecstasy. Per questo motivo i poliziotti hanno arrestato due diciottenni, che a quanto sembra hanno ceduto materialmente lo stupefacente. Le forze dell'ordine stanno inoltre attivamente ricercando lo spacciatore, e hanno intensificato per questo i controlli in tutta la città. L'episodio reso noto in mattinata, è avvenuto ieri attorno alle due, il gruppo dopo essere stati a casa stavano recandosi in un locale del centro, in stazione la ragazza di cui non sono state rese note le generalità si è sentita male, i soccorsi non hanno però potuto fare nulla, stante il decesso prima dell'arrivo in ospedale.

TENSIONE NEL CINQUE STELLE ROMANO

Tensione altissima nel Movimento Cinque Stelle che governa la città dell'urbe, con un nutrito numero di consiglieri comunali che hanno chiesto a Virginia Raggi una maggiore ndipendenza dai dettami imposti da Beppe Grillo. Il gruppo di dissidenti è capeggiato dall'assessore al bilancio Mazzillo, quest'ultimo ha comunicato la sua intenzione direttamente al primo cittadino, immediatamente prima di indire una affollata conferenza stampa. La situazione in tale contesto potrebbe degenerare rapidamente, visto anche le varie emergenze che la capitale sta attraversando, non ultima quella del razionamento dell'acqua.

PICCHIATA E VIOLENTATA RESISTE E FA ARRESTARE GLI AGGRESSORI

Brutto episodio di cronaca nera a Viareggio dove una giovane marocchina è stata violentata ripetutamente da due suoi connazionali. La ragazza era appena giunta nella nota cittadina balneare della provincia di Lucca, e qui aveva conosciuto i suoi aguzzini, due ragazzi di 27 e 25 anni. La violenza si è perpetratrata in una abitazione di proprietà di uno dei due, qui il trio era giunto dopo una serata in un noto locale della zona. Una volta convinti i suoi aggressori a liberarla la ragazza ha attirato l'attenzione di un poliziotto libero dal servizio, che dopo aver prestato le prime cure, insieme ai colleghi della locale squadra mobile ha proceduto al fermo dei due violentatori.

SUPERCOPPA FRANCESE, DANI ALVES DECISIVO

Il Paris Saint German vince la Supercoppa di Francia grazie anche soprattutto a Dani Alves. L'ex calciatore della Juventus chiude infatti la partita con un assist e una rete aumentando i rimpianti dei tifosi bianconeri. A passare in vantaggio era stata la squadra di Leandro Jardim con una bella rete di Sidibe. Il pareggio poi l'aveva messo a segno Dani Alves con una punizione stratosferica. Del terzino brasiliano anche l'assist per il 2-1 messo a segno di Rabiot. A Parigi i tifosi vivono un vero sogno e dopo la clamorosa eliminazione in Champions League ad opera del Barcellona, in grado di rimontare un 4-0 subito all'andata degli ottavi di finale, sperano di potela vincere quella Champions League magari con un Dani Alves e un Neymar Jr in più.

MONDIALI DI NUOTO 2017 A BUDAPEST, DETTI-PALTRINIERI ALLA CACCIA DELL'ORO NEI 1500 M

La giornata di oggi, domenica 30 luglio 2017, chiude il Mondiale di Nuoto 2017 che si disputa a Budapest. Tra gli italiani che sognano ci sono Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti che si giocheranno la finale dei 1500 metri stile libero. I due hanno agguantato questo risultato ieri e sono pronti ad ottenere un risultato importantissimo che impreziosirebbe il medagliere azzurro di un'altra medaglia d'oro. Paltrinieri soprattutto spera di dimenicare la delusione arrivata dagli ottocento metri con un bel successo di coppia. Dall'altra parte invece Federica Pellegrini che arriva quinta nella finale del 4x100 stile libero mista con la squadra azzurra.

