AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: weekend da bollino rosso e nero (ultime notizie 31 luglio 2017)

AUTOSTRADE, WEEKEND DA BOLLINO ROSSO E NERO

Sta per cominciare un mese da incubo dal punto di vista della viabilità, per questo sarà importante tenere d'occhio il bollettino del traffico. Autostrade per l'Italia per aiutare gli automobilisti ha pubblicato il calendario dell'esodo con tutte le giornate da "bollino rosso". Se state pianificando di partire sabato 5 agosto, sappiate che si tratta della giornata peggiore di tutta l'estate, addirittura da "bollino nero". Quindi il consiglio è di evitare le partenze al mattino e nel pomeriggio. Se anticipaste la partenza al venerdì sera o la spostaste a domenica 6 agosto allora sarebbe meglio, sebbene la situazione è destinata a cambiare di poco, visto che quella di domenica sarà una giornata da bollino rosso. Non è chiaro allora se gli italiani saranno tormentati di più dal caldo africano o dal traffico. Quest'ultimo però può essere evitato con degli accorgimenti. Sul calendario è stato applicato il "bollino rosso" anche per il pomeriggio di venerdì 11 agosto, poi per mattina e pomeriggio di sabato 12.

I TRATTI AUTOSTRADALI PIÙ TRAFFICATI

Insieme alle partenze da "bollino rosso" meritano menzione anche i rientri problematici. Lo saranno, secondo Autostrade per l'Italia, quelli previsti negli ultimi due fine settimana di agosto e nei primi due di settembre. Quali saranno i tratti autostradali più trafficati? Vengono segnalate le dorsali adriatiche, ioniche e tirreniche, poi l'A1 Milano-Napoli in direzione sud, l'A12 Genova-Roma e Roma-Civitavecchia, la A14 Bologna-Taranto in direzione sud e l'A18 tra Messina e Catania. Le strade saranno pattugliate per garantire un esodo sicuro, mentre l'Anas per ridurre i disagi diminuirà del 30% i cantieri inamovibili rispetto all'anno scorso. I treni e i bus sono considerati valide alternative all'auto: lo dimostrano i dati relativi all'ultimo weekend. Circa 3,5 milioni di passeggeri si sono spostati con questi mezzi. Grazie alle prenotazioni già effettuate è stato possibile stimare che si sposteranno circa 26 milioni di viaggiatori entro la fine dell'estate con i treni nazionali di Trenitalia.

