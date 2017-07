Charlie Gard è morto/ Ultime notizie: mamma Connie e l’estrema ‘beffa’ della Corte di Londra

I genitori di Charlie Gard (LaPresse)

In questi ultimi giorni tra i vari commenti e i messaggi arrivati dopo la morte di Charlie Gard sono passate (colpevolmente) in sordina le parole dette da mamma Connie ai media inglesi poche ore prima della spina staccata dal piccolo bimbo inglese morto venerdì scorso. O meglio, solo in parte sono state riportate dai quasi tutti i media italiani (e non solo): in piena emergenza per le ore contate del piccolo Charlie, non si è accorti di quanto la famiglia stava lanciando come ultimo affronto denunciato di fronte alla Corte inglese e all’ospedale londinese GOSH. «Il primo dottore era un medico specialista ospedaliero di alto livello, in possesso di doppia iscrizione all’ordine dei medici del Regno Unito per pediatria e neonatologia. Il secondo era un medico specialista di medicina respiratoria pediatrica. Entrambi i medici erano disposti a condividere l’assistenza e le cure e a essere presenti in loco 24 ore su 24. Inoltre, avevamo a disposizione anche un’équipe d’infermieri di terapia intensiva che, a rotazione, sarebbe stata al capezzale di Charlie 24 ore su 24», racconta mamma Connie rispetto a quelle ore concitate in cui si cercava di trovare un accordo tra l’ospedale e i legali della famiglia Gard.

«Nonostante noi e il nostro pool legale abbiamo lavorato instancabilmente per cercare di predisporre questa sfida pressoché impossibile, il giudice si è pronunciato a nostro sfavore e ha accordato quanto aveva richiesto il GOSH. Di conseguenza, questo ci concede pochissimo tempo insieme a nostro figlio. Non mi è consentito divulgare il luogo o quando tutto ciò avverrà, ma sono scioccata che dopo tutto quello che abbiamo dovuto sopportare, non ci sia stato concesso del tempo supplementare da poter trascorrere con Charlie», raccontava ancora mamma Connie nella lunga intervista riportata sul Daily Mail (e tradotta da L’Occidentale). Il finale è amaro e lo conosciamo tutti, con la madre che di fronte a quel piccolo bimbo morto a 11 mesi, ha concluso così: «Dal momento che non ci è stato permesso di realizzare il nostro desiderio, abbiamo chiesto di poter avere del tempo extra, ma anche questo ci è stato negato».

CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE E COMMENTI

LA PREGHIERA DEL PAPA E DELLA CHIESA

Il piccolo Charlie Gard non c’è più e l’intera Chiesa Cattolica in questi giorni si è mossa, è intervenuta con giudizi, preghiere, parole e opere concrete per aiutare la famiglia del bimbo inglese e tutti quei bimbi che versano nelle simili condizioni. La Chiesa con il Papa in primis non si sono mossi però soltanto in questi ultimi giorni ma hanno da mesi intrapreso la battaglia accanto alla famiglia di Charlie in misure e modalità assai diverse, avendo sempre come stella polare però la salvaguardia e la difesa della vita umana, sotto ogni condizione e sotto ogni “forma”. Ieri Papa Francesco ha dedicato un tweet al piccolo Charlie, scrivendo la preghiera per la famiglia inglese, «Affido al Padre il piccolo Charlie e prego per i genitori e le persone che gli hanno voluto bene». Nelle stesse ore anche il capo della Chiesa Italiana, il card. Gualtiero Bassetti aveva espresso vicinanza alla famiglia, affermando come «sentiamo il piccolo Charlie come nostro figlio. Vicinanza umana e cristiana ai genitori, ai quali vorrei dire: ‘Carissimi non vi lasceremo mai privi del nostro affetto e della nostra preghiera’. Accanto a questo il più vivo apprezzamento per la testimonianza che essi ci hanno dato, lottando con tutti i mezzi e le loro forze per assicurare le cure e la stessa vita al loro figlio. Questo vicenda ancora una volta ci insegna a non arrenderci mai e come ho detto altre volte a custodire, difendere, promuovere la vita della persona dalla nascita fino alla sua conclusione».

© Riproduzione Riservata.