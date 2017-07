Incidente stradale/ A4, Torino-Milano: camion contro furgone, traffico in tilt (oggi 31 luglio 2017)

Incidente stradale

Pesante incidente stradale avvenuto stamane sull’Autostrada A4 Torino-Milano, in direzione Milano tra le uscite di Marcallo Masero e Novara Est: avvenuto dopo le 8 di mattina, un camion ha colpito un furgone creando chilometri di code e traffico in pieno tilt nei giorni in cui, tra l’altro, avviene l’esodo estivo nella sua forma più ingente. Avviene tutto attorno a Novara, con la dinamica dell’incidente ancora non del tutto chiarita: pare che il camion abbia perso il controllo del mezzo finendo a sbattere contro il furgone prima e contro il guarda rail in ultima analisi. Il conducente di uno dei due mezzi è rimasto poi incastrato nell’abitacolo e sono in corso le manovre di soccorso dei vari mezzi giunti in loco, creando ovviamente ancora più coda e l’attesa che cresce per liberare la carreggiata dell’A4 verso Milano. Non risultano feriti gravi, se non il conducente del camion che dovrà ancora essere valutato in ambulanza appena verrà liberato dal suo abitacolo.

SCHIAVON (VICENZA), AUTO CONTRO MOTO: MORTO UN CENTAURO

Gravissimo invece l’incidente stradale avvenuto questa notte in provincia di Vicenza, precisamente a Schiavon: come riporta il quotidiano locale VicenzaToday, uno scontro tra auto e moto ha provocato attorno a mezzanotte la morte di un centauro di 64 anni all’incrocio tra Monte di Pietà e Strada Provinciale 52 Bassanese. I vigili del fuoco sono accorsi per liberare il centauro incastrato sotto l’auto, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la vittima, unica, dell’incidente vicentino. Illeso l’87enne alla guida della Peugeot che non è riuscito ad evitare la moto uscita fuori di carreggiata, pare dalle prime ricostruzioni fornite dalla Stradale: la dinamica non è ancora spiegata e le prossime ore saranno decisive per capire cosa realmente sia successo questa notte.

