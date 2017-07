LUCIFERO, L'ANTICICLONE/ La più forte ondata di calore dell'estate: punte di 47 gradi

Anticiclone Lucifero in arrivo in Italia

ANTICICLONE LUCIFERO: TEMPERATURE RECORD

Italia sotto attacco: l'anticiclone Lucifero infuocherà la penisola. Caronte è ormai solo un ricordo: il caldo intenso al Sud sarà superato dalle bollenti temperature che porterà da domani l'anticiclone africano Lucifero. Le temperature schizzeranno infatti ancora più in alto: la colonnina di mercurio dovrebbe salire fino a 41-42° al Centro e al Nord, poi la bolla calda si sposterà anche al Sud. L'allarme è stato già lanciato: Roma potrebbe toccare i 41°, allo stesso modo Firenze e altre città del Centro. Ce ne sono alcune che però potrebbero superare questa soglia e toccare quota 42°: questo è il caso, ad esempio, di Rovigo, Ferrara e altre località della zona centro-orientale della Pianura Padana. Niente a che vedere comunque con le temperature che si dovrebbero registrare in Sardegna: sarà la regione più duramente colpita, visto che nelle zone più interne si toccheranno punte di 45-46°.

IN SARDEGNA PUNTE DI 47°

Lucifero non ha ancora fatto capolino sulla Sardegna, ma il termometro ha cominciato già a salire oggi. Giusto un assaggio di quello che farà l'anticiclone da domani, quando le temperature saliranno fino a toccare 47 gradi. Secondo il sito MeteoSardegna, sarà a dir poco bollente la piana di Ottana. Non a caso la Protezione civile ha fatto scattare l'emergenza afa fino alle 20 di mercoledì 2 agosto. Tutto è cominciato con l'anticiclone Caronte, che ha fatto innalzare la colonnina di mercurio fino a 40 gradi. Me le temperature decolleranno definitivamente in Sardegna con Lucifero. Nel suo mirino Oristano, ma le temperature saranno altissime anche a Sassari, dove si passerà dai 36 gradi di oggi ai 39, e a Nuoro, dove mercoledì si toccherà quota 37. La stessa che sfiorerà Olbia mercoledì 2 agosto. La Protezione civile nel suo bollettino ha indicato anche le zone dove si toccheranno i picchi di caldo più alti: il testa a testa è tra Coghinas e la piana di Ottana. Sarà una settimana di fuoco per la Sardegna.

ARRIVA LA PIÙ FORTE ONDATA DI CALDO DELL'ESTATE

Quinta ondata di calore della stagione in arrivo sull'Italia e potrebbe essere anche quella più intensa dell'anno. Il timore è stato espresso da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com secondo cui l'anticiclone africano chiuderà la penisola in una bolla d'aria bollente. Nella prossima settimana, dunque, le aree interne registreranno picchi di calore importanti. La canicola verrà smorzata, ma solo parzialmente, lungo le coste grazie al passaggio delle brezze marine, ma generalmente il clima sarà caldo e afoso. Quindi solo sulle coste l'afa darà tregua, mentre nelle zone interne le temperature saranno decisamente elevate. L'afa si farà sentire anche sulla Valpadana e pure nelle ore serali. Le temperature in montagna saranno particolarmente elevate. Lucifero non risparmierà neppure le Alpi, dove si toccheranno punte di 30°. «Le temperature subiranno una decisa ascesa anche nei valori minimi», ha dichiarato l'esperto.

