MAURO CORONA/ Insegue due vandali con l'accetta: "se li avessi presi..."

Mauro Corona

Disavventura per Mauro Corona. Come riportato dal Gazzettino Veneto, lo scrittore montanaro ha subito un atto di vandalismo molto grave nella sua casa-studio in Valcellina, dove lavora ai suoi libri e alle sue sculture. L’artista ha visto utilizzata proprio una statua in bronzo da lui realizzata e trovata dai vandali, che si erano recati nei pressi della sua abitazione, utilizzata per rompere la vetrata del suo studio. Un botto fragoroso che non ha intimorito però Corona, che si è lanciato immediatamente all’inseguimento dei vandali, fuori di se dalla rabbia e soprattutto munito di accetta. E lo stesso Corona ha sottolineato come sia stata una grande fortuna il non aver incrociato o raggiunto i vandali, perché secondo le sue stesse parole: “Li avrei ammazzati senza pietà. Ringrazio Sant’Antonio per non essere riuscito ad acciuffarli.” I vandali potrebbero comunque presto essere identificati grazie alle riprese delle telecamere si sicurezza.

VANDALI IN CASA DI MAURO CORONA

L'ARTISTA LI INSEGUE CON L'ACCETTA

Mauro Corona lavora ad Erto e Casso e stava riposando nella lotte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, quando ha subito l’attacco dei vandali che, secondo diverse testimonianze, di recente avrebbero colpito anche in altre zone del paese e si sarebbero recati nella zona dove vive lo scrittore per assistere sabato sera ad una manifestazione sportiva. Corona ha stigmatizzato con rabbia l’accaduto, al di là della sua veemente reazione ha sottolineato come un atto come questo vada punito per l’umiliazione inflitta e la vigliaccheria, più che per il danno economico procurato o la scocciatura di dover sostituire la vetrata dello studio. Le forze dell’ordine hanno raccolto la denuncia dello scrittore e ora stanno indagando sull’accaduto. Sarebbero proprio i filmati del sistema di video-sorveglianza la chiave per arrivare all’identità dei colpevoli, visto che avrebbero immortalato il momento esatto in cui i vandali hanno scagliato la scultura sulla vetrata dello studio di Mauro Corona.

