Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord e Russia contro Trump: Putin, “via 755 diplomatici Usa”

TERZA GUERRA MONDIALE. La notizia arrivata in serata ieri ha “gelato” di nuovo i rapporti - già piuttosto vicini ad una terza guerra mondiale, o almeno una nuova guerra fredda - tra Russia e Usa: in piena crisi nel Pacifico con la Corea del Nord sempre più pericolosa, Trump ha di nuovo alzato i toni contro Russia e Cina colpevoli di non aver fatto quasi nulla per evitare l’emergenza scatenata dal regime di Kim Jong-un. Non solo, starebbero per essere firmate le sanzioni contro Mosca e Pechino proprio per i legami tutt’ora presenti con Pyongyang. Ebbene, ieri sera la stangata in risposta da Putin che in colloquio con Russia 24 fa sapere «La Russia ha offerto agli Usa di avviare la cooperazione molte volte, anche sulla cyber security, ma ha ascoltato soltanto accuse senza fondamento. Ho sperato in un miglioramento delle relazioni ma apparentemente la situazione non cambierà presto». Parole dure a cui seguono decisioni molto forti: circa 755 diplomatici americani sono stati “invitati” dal presidente russo a lasciare il Paese e tornarsene negli States, confermando come quel clima da guerra mondiale sia tutt’altro che smarrito. «Sono 755 le persone che dovranno fermare le loro attività in Russia», afferma Putin, ricevendo come indiretta risposta dalla Casa Bianca le ultime parole di Mike Pence, «Donald Trump firmerà le sanzioni contro Mosca».

TERZA GUERRA MONDIALE: TRA COREA DEL NORD E RUSSIA, I PROBLEMI DEGLI USA

USA VS PYONGYANG, È SCONTRO TOTALE

La guerra mondiale purtroppo è un passo più vicino dopo lo schieramento dei bombardieri Usa in Corea del Nord, a seguito delle minacce nucleari del regime di Kim Jong-un: dopo l’ultimatum di Trump e dopo lo scontro con Cina e Russia, è il generale delle forze aeree Usa nel Pacifico a rilasciare una dichiarazione molto importante. «La Corea del Nord resta la minaccia più urgente per la stabilità regionale: se saremo chiamati, siamo pronti a rispondere con forza rapida, letale e travolgente in qualsiasi momento e luogo», ha fatto sapere in una nota il generale Terrence O’Shaughnessy. Intanto i bombardieri presenti nei cieli di Pyongyang sono arrivati assieme ai caccia sudcoreani e giapponesi, con una missione bilaterale durate oltre 10 ore. Ora si attende la replica del regime e potrebbe non essere particolarmente “accomodante”…

