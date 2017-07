Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Berlusconi non si fa da parte. 178 migranti salvati (31 luglio 2017)

Silvio Berlusconi - La Presse

ACCOLTELLAMENTO AD AMBURGO

Dopo l'accoltellamento di alcuni giorni fa ad Amburgo un nuovo fatto di cronaca ha colpito la Germania. Un uomo infatti questa notte ha aperto il fuoco in una discoteca di Costanza ferendo quattro persone, prima di essere neutralizzato dalle forze di sicurezza immediatamente intervenute sul luogo. A restare a terra un agente di polizia un buttafuori e due clienti, oltre naturalmente l'attentatore. L'uomo identificato successivamente è un iracheno di trentaquattro anni, di cui non sono state rese note le generalità, la polizia ha comunicato solamente che egli non aveva mai richiesto asilo, e non era inserito nella lista dei radicalizzati. La procura sta valutando se indagare per terrorismo internazionale, mentre le forze dell'ordine stanno ricercando eventuali complici.

BERLUSCONI: NON MI FACCIO DA PARTE

Un Silvio Berlusconi ritrovato quello che parlando con i giornalisti ha sottolineato come non sia sua intenzione farsi da parte. L'ex premier si sente il vero leader del centro destra, una coalizione che se si presentasse unita potrebbe mettere in difficoltà il partito di Renzi. Le prove generali per il cavaliere saranno le regionali siciliani, elezioni in cui probabilmente forza Italia stringera' una coalizione con il partito si Angelino Alfano. Abbastanza chiara anche relativamente alla legge elettorale, con Berlusconi che approva il monito del capo dello stato che nei giorni scorsi ha chiesto la collaborazione dei partiti, per il varo di una nuova legge elettorale prima della fine della legislatura.

178 MIGRANTI SALVATO IN MESSICO

Sono stati abbandonati in un camion vicino la città di Tantima, un grosso centro del Messico settentrionale i 178 migranti salvati dalle autorità del paese centro americano. I migranti erano stipati su un camion, lasciato in un parcheggio dai trafficanti di esseri umani. I migranti si sono resi conto di essere stati abbandonati dagli autisti, e hanno patito la fame e la sete, oltre a temperature che di giorno sono arrivati ad oltre sessantacinque gradi. La polizia messicana dopo aver fornito assistenza sanitaria hanno iniziato le indagini per individuare l'organizzazione che ha organizzato il viaggio. L'episodio giunge a pochi giorni dalla morte di altri dieci migranti, deceduti per soffocamento su un semi rimorchio lasciato abbandonato.

FORMULA 1, VETTEL CHIUDE AL COMANDO LA PRIMA PARTE DEL MONDIALE

Sul circuito di Budapest seconda doppietta Ferrari del 2017 e allungo del pilota tedesco nei confronti del suo rivale più pericoloso, Hamilton, che si è piazzato al quarto posto, avendo restituito, poco prima del traguardo, la posizione al suo compagno di squadra, Bottas, che a sua volta lo aveva lasciato passare in precedenza per andare all’attacco delle due Ferrari. Sul podio quindi doppietta finlandese con il secondo posto di Raikkonen, che si è dimostrato uno scudiero molto valido per il pilota tedesco. Dopo questa gara i punti di vantaggio di Vettel nei confronti di Hamilton sono saliti a 14, mentre la Mercedes è rimasta in testa per quanto riguarda il campionato costruttori. Vettel, dopo la pole di sabato, è partito molto bene, allungando nei confronti dei rivali, poi ha avuto problemi allo sterzo che non gli hanno consentito di proseguire nella fuga, e lo hanno costretto a difendersi, arrivando poi in parata insieme al compagno di squadra.

MONDIALE NUOTO, ORO PER PALTRINIERI

Budapest porta bene ai colori italiani, e nei mondiali di nuoto Gregorio Paltrinieri bissa l’oro delle Olimpiadi di Rio, riconfermandosi vincitore mondiale. L’italiano ha dovuto combattere sino all’ultima vasca con l’ucraino Romanchuk, che si era presentato in vasca con il miglior tempo delle batterie. Paltrinieri ha tenuto la testa della gara sin dalle prime vasche, anche se non è riuscito immediatamente a staccare il rivale, cosa che ha fatto solo tra i 1200 ed i 1400 metri, controllando poi nel finale fino a toccare con un tempo strepitoso, vicino al record mondiale. In vasca anche l’altro italiano, Detti, che ha vinto giorni fa l’oro negli 800 metri, sancendo in questo modo la superiorità italiana sulle lunghe distanze. Per lui una quarta posizione dovuta anche alla stanchezza, dopo una settimana in cui ha disputato 3 gare. Terzo posto in gara per un nuotatore australiano, Horton. Per l’Italia un medagliere assolutamente di alto livello, con l’oro conquistato anche dalla Pellegrini nella sua distanza, i 200 metri stile libero.

NEYMAR PROTAGONISTA DEL CALCIOMERCATO

Le squadre italiane stanno cercando di completare i loro acquisti e cessioni, ma la notizia che sta imperversando in questi giorni è quella del possibile arrivo al PSG del brasiliano Neymar, uno degli anni del Barcellona. I francesi sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria, che nel caso del giocatore blaugrana ammonta a 228 milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni con la formazione parigina, a cifre vicine ai 30 milioni di euro annui. Se passasse al PSG, Neymar ritroverebbe il suo ex compagno, Dani Alves, che nel frattempo dopo un campionato nella Juventus, con scudetto e finale di Champions League, ha raggiunto la formazione transalpina.

TENNIS, FOGNINI VINCE A GASTAAD

Per il tennista italiano si tratta della prima vittoria dopo essere diventato padre; il successo è arrivato nel torneo svizzero, battendo in due set in finale il tedesco Hanfmann, con il punteggio di 6–4, 7–5. Per Fognini si tratta del quinto titolo ATP conquistato in carriera, ed il successo gli permette anche di conquistare la 26esima posizione nella classifica individuale, a partire dalla prossima settimana.

