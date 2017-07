VINCENZO RUGGIERO/ Napoli, morto l’attivista gay: ritrovato corpo a pezzi in una borsa e murato in un garage

Svolta nel caso Vincenzo Ruggiero (foto Twitter)

E’ stato ritrovato il corpo di Vincenzo Ruggiero, l’attivista gay scomparso ad Aversa il 7 luglio scorso. A confessare l’omicidio di Ruggiero è stato Ciro Guarente, un 35enne di San Giorgio al Cremano che ha ammesso di aver agito per gelosia. Ruggiero avrebbe infatti intrattenuto una relazione con il suo compagno. Ma nonostante la confessione, l’omicidio del 25enne di Parete nascondeva ancora un mistero. Infatti Guarente aveva affermato di aver gettato il cadavere di Ruggiero, dopo aver commesso l’omicidio, in mare nei pressi di Licola, dove erano iniziate le ricerche da parte delle autorità portuali per rinvenire il corpo. La confessione di Guarente si è invece completata proprio in queste ore, visto che il corpo dell’attivista gay è stato ritrovato fatto a pezzi e murato in un garage. Domenica sera il corpo è stato ritrovato in via Scarpetta, nel quartiere Ponticelli, con il cadavere di Ruggiero che era stato inserito dentro una voluminosa borsa.

RITROVATO IL CORPO DELL’ATTIVISTA GAY VINCENZO RUGGIERO

FATTO A PEZZI IN UNA BORSA E MURATO IN UN GARAGE

A incastrare Guarente e a dimostrare come il cadavere non fosse stato affatto gettato in mare, un video che mostrava come il killer stesse trascinando una pesante borsa, che conteneva quindi il cadavere di Ruggiero fatto a pezzi. Un raptus di gelosia che aggrava però la situazione dell’assassino, che aveva dunque sviato le indagini per il ritrovamento del cadavere. Nel frattempo, si è fatta sentire anche la voce del compagno di Guarente, Haven Grimaldi, che sarebbe stato al centro della contesa che aveva portato il killer per gelosia ad aggredire ed uccidere Ruggiero. Con un post sul suo profilo Facebook, Haven Grimaldi ha sottolineato la sua completa estraneità ai fatti: “Scrivo qui perché nonostante mi distrugge interagire con il mondo, è l’unico modo per difendermi dalle perfide e immotivate accuse mosse nei miei confronti. Io Heven Grimaldi ero all’oscuro dello struggente episodio della morte di Vincenzo, è inutile esprimere il mio dolore qui sopra perché non ho più alcuna forza”. E forse sul caso Ruggiero è stata finalmente scritta la parola fine.

© Riproduzione Riservata.