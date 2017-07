AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A3 (ultime notizie, oggi 4 luglio 2017)

Traffico Autostrade, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 LUGLIO 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A3 NAPOLI-SALERNO - C'è stato un brutto incidente nella notte sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Il portale istituzionale Autostrade.it sottolinea poi come i problemi siano arrivati soprattutto nel tratto tra Torre del Greco e Portici Ercolano al chilometro 8.1 direzione Napoli dove c'è stata una situazione di traffico rallentato. Il portale in questione è sempre aggiornato in tempo reale e sarà quindi importante fare attenzione alle ultime questa mattina quando ci potrebbero essere ancora problemi e potrebbero essere segnalati anche percorsi alternativi. Non sono stati forniti dettagli in merito alle dinamiche dell'incidente e nemmeno se nell'incidente in questione ci siano stati dei feriti o meno. Di certo ci saranno degli aggiornamenti nelle prossime ore quando capiremo qualcosa di più sull'incidente in questione e su quello che realmente è accaduto. Sicuramente però l'efficenza degli addetti ai lavori non dovrebbero far trascinare la situazione fino alla giornata di oggi.

AUTOSTRADE, LAVORI NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri che sono stati aperti lungo l'arco della notte sulle autostrade italiane e che hanno portato a molte situazioni complicate. E' così che sarà necessario tenere sempre sotto controllo il portale istituzionale Autostrade.it che ci riserva sempre aggiornamenti in tempo reale e ci fornisce dettagli sul traffico e su quelle che potrebbero essere le soluzioni in merito. Nella notte c'è stata un'ondata importante di traffico sull'A14 Bologna-Ancona soprattutto al chilometro 50.1 direzione autostrada Milano-Napoli dove abbiamo visto traffico congestionato tra il bivio A14/Diramazione Ranvenna e Imola per motivi di lavori. Nella notte poi sono stati chiusi due tratti. Fino alle cinque troveremo chiuso tra Gazzada e Solbiate Arno sull'A8 Milano-Varese al chilometro 35.7 direzione Milano. Invece ci saranno complicazioni fino alle sei sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 12.6 direzione Genova tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori.

