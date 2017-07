Charlie Gard/ Il Bambin Gesù e la compagnia silenziosa vicina alla famiglia (ultime notizie)

Charlie Gard

CHARLIE GARD: L’OSPEDALE BAMBIN GESU’ SI OFFRE DI ACCOGLIERLO (ULTIME NOTIZIE) - Il mondo resta col fiato sospeso per la sorte del piccolo Charlie Gard. Il bimbo inglese affetto da una rarissima malattia genetica per il quale è stata disposta l’eutanasia, dovrebbe cessare di vivere entro pochi giorni. Ma la comunità internazionale continua ad interessarsi dell’accaduto: e una voce autorevole si leva anche dall’Italia, per la precisione quella dell’Ospedale Bambin Gesù, uno dei più importanti ospedali pediatrici del mondo. Il Bambin Gesù si è offerto di ospitare il piccolo Charlie per il tempo che gli resterà da vivere, per fornirgli tutta l’assistenza necessaria e per alleviare il più possibile anche le sofferenze dei genitori: "Siamo vicini ai genitori nella preghiera e, se questo è il loro desiderio, disponibili ad accogliere il loro bambino presso di noi, per il tempo che gli resterà da vivere". Questo il comunicato dell’Ospedale Bambin Gesù, anche se non è ancora chiaro se l’eutanasia su Charlie Gard sarà applicata già nei prossimi giorni o ci sarà da aspettare ancora. (agg. di Fabio Belli).

CHARLIE GARD, LA LETTERA AI GENITORI E IL VALORE DELLA VITA - Sulle nostre pagine ieri in questi giorni è apparsa una bella lettera della neonatologia Elvira Parravicini che ha rivolto un invito alla famiglia di Charlie Gard (clicca qui per il testo integrale), sottolineando l’aspetto decisivo e centrale dell’accompagnamento fisico e morale in queste ultime ore di vita. «C'è una possibilità di curare Charlie? E se la medicina non ha cure, cosa si fa? Semplicemente e tragicamente, "staccare la spina" non è una risposta», scrive nella lettera al Sussidiario la Parravicini. «Se un bimbo ha una vita breve, tutto l'amore deve concentrarsi nel tempo che è dato. Non so quanto Charlie vivrà, ma di sicuro lui e voi avete bisogno di passare del tempo prezioso insieme, nell'intimità della vostra famiglia», con la neonatologia che spiega anche come la vita è preziosa sempre non per la lunghezza della stessa, ma per il segno che lascia nella storia e per “quando muove il cuore delle persone”, con in più un appello finale. «Vorrei essere lì per Charlie, per capire cosa la scienza medica può fare per lui e, anche se si arrivasse ad un punto che la scienza medica non può aiutare, vorrei lo stesso prendermi cura di lui per riuscire a farlo sentire bene, per fargli godere il più possibile la sua vita, la vita che gli è stata data e che nessuno può o ha il diritto di togliere».

CHARLIE GARD, CARD. SGRECCIA: “I PUNTI CRITICI DELLA CONDANNA” - È intervenuto sulla vicenda complessa e triste del piccolo Charlie Gard anche l’ex presidente della Pontificia Accademia per la Vita dal 2005 al 2008, il Cardinal Elio Sgreccia, che ha provato a sottolineare tutti i punti critici della sentenza prima dei giudici inglesi e poi della Corte CEDU (clicca qui per il testo integrale con i 10 punti di discussione). È durissimo il prelato che senza problemi afferma, «Sembra che tutto abbia concorso, negli ultimi sei mesi, a realizzare una sorta di “accanimento tanatologico” nei confronti del piccolo Charlie, una gara, da parte di giudici e medici, volta ad assicurare la soluzione più rapida possibile al suo caso, mettendo a tacere ogni rigurgito di speranza dei genitori». Sgreccia intende approfondire tutti quei punti critici che hanno portato a queste ultime ore di vita (a meno di clamorosi trasferimenti, come ha proposto ieri l’ospedale Bambino Gesù della Santa Sede). «L’inguaribilità non può mai essere confusa con l’incurabilità: una persona affetta da una male ritenuto, allo stato attuale della medicina, inguaribile, è paradossalmente il soggetto che più di ogni altro ha diritto di chiedere ed ottenere assistenza e cura, attenzione e dedizione continue: si tratta di un fondamento cardine dell’etica della cura, che ha come principali destinatari proprio coloro che versano in uno stato di vulnerabilità». E conclude con un ancor più netto appello alla stessa Corte europea di Strasburgo, «si può cogliere l’ambivalenza di chi, nel rivendicare la libertà di accesso totale ed indiscriminata all’eutanasia, basandola sull’esclusivo predominio dell’autonomia individuale, nega allo stesso tempo quell’autonomia decisionale in altri casi, come quello in esame, dove si ritiene che siano legittimati a decidere i soli medici, senza coinvolgimento alcuno dei genitori».

© Riproduzione Riservata.