Donna si dà fuoco al Cimitero Monumentale/ Torino, la 70enne senza documenti è grave al Cto

Donna si dà fuoco al Cimitero di Torino (LaPresse)

DONNA SI DÀ FUOCO AL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO: PENSIONATA SENZA DOCUMENTO, È GRAVE AL CTO (ULTIME NOTIZIE) - Grave atto appena avvenuto a Torino, per la seconda volta nel giro di due settimane: una donna si è data fuoco improvvisamente, questa volta al Cimitero Monumentale. Due settimane fa era stata una 40enne disoccupata ad aversi dato fuoco in un centro Inps, questa volta invece è avvenuto ad una 70enne pensionata in uno dei cimiteri più importanti di Torino. Sotto gli sguardi attoniti dei presenti, la donna si è cosparsa di alcol, pare dai primi rilievi, e si è data fuoco davanti alle tombe e ai lucoli: ritrovata senza documenti, è stata subito soccorsa dalle prime volanti giunte sul posto dopo la segnalazione, e ora è stata trasportata all’ospedale Cto in codice rosso.

Come scrive Tg Com24 nella sua flash news, la donna avrebbe ustioni su circa il 40% del corpo e versa in gravi condizioni e prognosi riservata. I motivi del gesto al momento sono del tutto sconosciuti, con i primi testimoni che raccontano così alla Stampa: «ha estratto dalla borsa una bottiglia che conteneva alcol etilico e poi si è data fuoco utilizzando dei fiammiferi». I testimoni hanno di fatto salvato la donna intervenendo subito per evitare che le fiamme si propagassero e alcuni sono ancora in stato di choc per quanto hanno visto al Cimitero.

