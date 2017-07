INCENDIO AEROPORTO HEATHROW/ Londra, Sezione * Catevacuato il Terminal 3: panico allo scalo (ultime notizie)

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

INCENDIO HEATHROW A LONDRA, EVACUATO IL TERMINAL 3: PANICO IN AEROPORTO - Minuti di panico all'aeroporto di Heathrow a Londra, dove poco fa è scattato un allarme incendio che ha obbligato la direzione dello scalo a evacuare il Terminal 3. A darne notizia è il quotidiano britannico The Independent, che non ha però saputo specificare la natura di quest'allerta. Secondo quanto riferito dall'emittente Sky News, invece, le autorità si sono mobilitate con una certa urgenza per cercare di risalire alle cause che hanno fatto scattare l'allarme incendio all'interno dello scalo londinese.

La capitale dell'Inghilterra del resto è ancora traumatizzata dagli attentati che l'hanno interessata negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, ed è comprensibile che ogni situazione che differisca dalla routine quotidiana venga immediatamente ricollegato al pericolo attentati sul suolo britannico. In ogni caso il profilo Twitter dell'Heathrow Airport di Londra ha voluto prevenire il panico che si stava diffondendo all'interno dello scalo e anche sul web dopo le notizie di un allarme incendio al Terminal 3. Per questo motivo, soltanto pochi minuti fa, ha cinguettato sulla nota piattaforma social comunicando che a dispetto dell'allarme incendio scattato, le indagini hanno portato ad escludere la presenza di fiamme all'interno del Terminal e per questo i passeggeri a breve saranno fatti rientrare.

© Riproduzione Riservata.