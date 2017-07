INCENDIO ROMA A PIETRALATA/ Video ultime notizie, autodemolitore in fiamme: "diverse esplosioni"

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

INCENDIO A PIETRALATA. ROMA, AUTODEMOLITORE IN FIAMME: I RESIDENTI, "DIVERSE ESPLOSIONI" - Paura nel quartiere Pietralata di Roma, dove un grande incendio si è svillupato nell'autodemolitore di via Pietralata 97, appartenente al deposito di Romana Demolizioni. Come riferito da Il Messaggero, nell'incendio sarebbero rimaste coinvolte due persone, che avrebbero riportato gravi ustioni. Uno dei due ustionati desta particolare preoccupazione ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, mentre il secondo è stato trasferito al Pertini in codice giallo. Anche a molta distanza dall'incendio si può notare una nube di fumo nero sollevatasi al di sopra dell'autodemolitore, dal quale nel frattempo continuano ad udirsi i rumori delle esplosioni dei motori delle macchine presenti nel deposito che stanno prendendo fuoco.

Per tentare di sedare le fiamme è stata disposta la chiusura via di Val Brembana e un tratto di via di Pietralata all'altezza del civico 97. Sono intervenute sul posto diverse pattuglie della Polizia, mentre i residenti non nascondono la preoccupazione per quanto sta avvenendo. Roberto, abitante in via Nomentana, racconta così l'accaduto:"Vedevamo una colonna di fumo nero da un pò, poi all'improvviso un boato tanto che hanno tremato i vetri di casa mia". Anche la signora Daniela è molto turbata:"Dapprima il fumo era solo nero, poi, dopo l'esplosione, si è alzata una colonna di fumo bianco altissima. Speriamo che il vento non porti qui la nube, abbiamo paura". Clicca qui per il video dell'incendio pubblicato da Il Messaggero!

