Estrazioni del lotto martedì 4 luglio, 10eLotto, Superenalotto: tutti i numeri vincenti

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: I CONSIGLI PER L'ESTRAZIONE DI SABATO 8 LUGLIO. Dunque, i giocatori possono proiettarsi già alla prossima estrazione. Sicuramente è impossibile prevedere i numeri “giusti”, ma la frequenza di determinati numeri rispetto ad altri è sicuramente un’indicazione che ispira le giocate di tutta Italia. Il ritardo maggiormente considerevole resta quello del 21 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 193 settimane. A seguire, le 125 settimane di ritardo del 32 a Palermo, le 122 del 76 a Cagliari e le 121 del 68 a Genova. Statisticamente un fortissimo ritardo non garantisce certo l’uscita di un numero su una specifica ruota, ed anzi incaponirsi su determinate uscite che tardavano a verificarsi hanno spesso provocato ingenti perdite ai giocatori. In molti però credono nella legge dei grandi numeri, e chissà che già nella prossima stagione non siano destinati a cadere alcuni dei tabù che si protraggono da più tempo. In fondo, giornate come quella odierna per il 19, il 44 e l’89 dimostrano che certe settimane “appartengono” a determinati numeri.

ESTRAZIONI DEL LOTTO: LA SMORFIA. Per gli amanti della smorfia napoletana, i numeri sulla cresta dell’onda in questa estrazione di martedì 4 luglio hanno significati particolari. Il 19 è “la risata”, un momento conviviale, la felicità tra amici. Il 44 sono invece “le carceri”, simbolo di costrizione, presagio non positivo. L’89 invece è “la vecchia” e tutta la simbologia legata all’età avanzata. Risalendo a quello che può essere un sogno abbastanza comune, qualcuno che ha sognato di ridere dei problemi della vecchiaia potrebbe aver ricevuto un suggerimento chiaro per il terno che sulla ruota di Bari ha rappresentato sicuramente la risultanza più rilevante nell’estrazione odierna, tra i numeri che sono stati maggiormente ricorrenti fra tutte le ruote. Dunque, quelli che possono essere interpretati come numeri dai presagi negativi, come le carceri e la vecchiaia, abbinati insieme alla risata possono ribaltare significato... ed effetto, regalando una portentosa vincita.

SONO IL 19 e IL 44 I NUMERI PROTAGONISTI. L’estrazione del lotto di martedì 4 luglio è andata in scena, con alcuni numeri che hanno senz’altro fatto la fortuna degli scommettitori. Ci sono infatti dei numeri ricorrenti sulle varie ruote, su tutti il 44 che è uscito a Bari, Firenze e Palermo, ma soprattutto il 19 uscito addirittura su quattro ruote, quelle di Bari, Firenze, Napoli e Roma. Non è stato da meno l’89, uscito sulla ruota di Bari, di Palermo, di Torino e di Venezia. Curioso l’incastro della ruota di Bari, visto che il 19, l’89 e il 44 sono usciti tutti e tre su questa ruota e sarebbero valsi un terno secco molto remunerativo. Il 7 e l’8 sono gli unici due numeri estratti nella prima decina fra tutte le ruote, ed entrambi sono usciti in questa estrazione nella ruota di Torino. Dati che possono essere sfruttati come riferimenti per i giocatori in vista della prossima estrazione, con il sito della Sisal che permette di giocare online sino a pochissimi istanti prima dall’estrazione stessa.

SUPERENALOTTO: NESSUN 6, NE' 5+. I numeri vincenti di Lotto e Superenalotto sono finalmente disponibili e quindi potete subito verificare se siete tra i fortunati vincitori di oggi. Intanto vi segnaliamo la corsa del 21 su Bari: ha raggiunto le 193 assenze. Al secondo posto il 32 su Palermo, che è a 125 assenze, mentre sul gradino più basso del podio c'è il 76, a 122 assenze. Fuori dal podio dei centenari del Lotto si sistemano il 68 su Genova a 120, l'82 su Palermo a 112, il 54 su Palermo a 106 e l'8 Nazionale a 104. Brutte notizie per i giocatori del Superenalotto: nessuno ha realizzato il 6 e il 5+1, ma ci sono sette fortunati vincitori per quanto riguarda il 5 e che possono festeggiare la conquista di 24.382,85 euro. In 482 hanno realizzato il 4, ma per loro il bottino è meno ricco, cioè di 358,11 euro. Devono accontentarsi di 29,75 euro e di 5,96 euro coloro che hanno realizzato rispettivamente il 3 e il 2: nel primo caso i fortunati sono 17547, nell'altro ben 272295.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI - Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno dato il loro responso. I numeri vincenti sono pronti per essere scoperti, e il momento si fa davvero emozionante. E' giunta l'ora di capire se le intuzioni e le speranze si sono concretizzate in un pezzetto di carta in grado di cambiare, poco o tanto, la nostra vita. E allora non perdiamo altro tempo, e diamo spazio ad emozioni e numeri fortunati, sperando che la dea bendata, appunto, alla fine conceda il suo bacio.

Estrazione 10eLotto n°79 del 04/07/2017

7 - 19 - 24 - 25 - 29 - 30 - 32 - 34 - 37 - 42 - 44 - 48 - 50 - 52 - 58 - 62 - 72 - 74 - 85 - 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 19

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 79 del 04/07/2017 COMBINAZIONE VINCENTE 81 21 58 75 85 37 NUMERO JOLLY 12 SUPERSTAR 11

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°79 del 04/07/2017 NAZIONALE 67 27 20 52 34 BARI 19 44 89 31 59 CAGLIARI 7 34 85 63 64 FIRENZE 52 44 19 49 77 GENOVA 25 37 32 74 22 MILANO 62 74 30 31 57 NAPOLI 19 48 42 90 32 PALERMO 89 58 65 73 44 ROMA 72 19 38 6 50 TORINO 29 7 89 30 8 VENEZIA 50 24 89 81 53

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CRESCE L'ATTESA PER I NUMERI VINCENTI - Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per uscire con i magici numeri Sisal: l’estate arrivata di diritto, la voglia di mare e le ultime tensioni al lavoro vi stanno innervosendo? E allora puntiamo su qualche possibile vincita, così, magari per alleviare il logorio della vita moderna: la Sisal è lì, non resta che “derubarla” legalmente con i numeri vincenti e giusti, magari consigliati da quel vostro collega polemico che non vuole riconoscere una possibilità reale quella di giocare ogni tanto, senza frenesia, i propri numeri al Superenalotto e “fratelli”. È tempo dunque di regalare dunque qualche buona notizia, superando i problemi ancora presenti sul fronte odioso del terrorismo e delle grosse emergenze italiane ed europee sul fronte migranti. Certo, la vita e dunque anche il gioco, vanno avanti ma è chiaro che lo fanno con un giusto ridimensionamento in termini di “attesa” che la situazione si possa decisamente migliorare. Si può e si deve provare a superare questo periodo provando a ricominciare ogni giorno una vita “normale”, fatta di dolore, sofferenze, gioie e perché no, anche di giochi. Chiaro che stride parlare di vincite del Superenalotto, 10eLotto e Lotto anche perché evidentemente non possono sistemare nulla di quello immenso “casino” presente nel mondo. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente normale martedì sera; ecco qui i numeri vincenti di oggi appena arrivati. Ora tocca a voi e alle vostre schedine...

I NUMERI VINCENTI E… - In arrivo una pioggia di premi grazie all'estrazione di Lotto e 10eLotto. Le vincite realizzate negli appuntamenti Sisal scorsi fanno ben sperare in vista del prossimo. Rappresentano uno stimolo in più per tentare la fortuna e un'idea del bottino su cui potremmo mettere le mani. Particolarmente generoso è stato il Lotto nell'ultima estrazione: un giocatore di Ariano Irpino ha centrato la quaterna e quindi una vincita di oltre 62mila euro, la più alta dell'ultimo concorso. A Catania e Baselga di Pinè, invece, sono finiti quasi 24mila euro grazie a due terni. Le vincite comunque sono state complessivamente di oltre 6 milioni di euro, ma se teniamo conto del montepremi da inizio anno siamo oltre la quota di 591 milioni di euro. Il 10eLotto non è stato meno generoso: un giocatore di Croppo, ad esempio, ha indovinato i nove numeri puntati portando così a casa oltre 106 mila euro. Ad Andria, invece, è stata registrata una vincita da quasi 80mila euro per un 9 Oro.

LA SMORFIA - Insieme all'attesa cresce la curiosità per i giocatori del Lotto. L'appuntamento è fissato a stasera per la nuova estrazione dei numeri vincenti. I soliti ritardatari che non hanno ancora giocato la loro schedina devono correre in ricevitoria per effettuare la loro giocata, altrimenti non hanno modo di tentare la sorte. Possono però contare sulle nostre indicazioni. Nel consueto appuntamento con la nostra Rubrica sulla smorfia napoletana passeremo al setaccio una notizia per trarne suggerimenti utili in chiave Lotto. Vi parliamo allora di una nuova moda che arriva dall'Australia: il Doga, cioè una versione particolare dello yoga. Può essere praticato in casa in compagnia del proprio amico fedele, il cane. Questa pratica non è fatta solo di posizioni, ma anche di esercizi per la respirazione e di massaggi. In questo modo vi rilasserete e avrete cani più ubbidienti. Cosa ne pensa la smorfia napoletana? Partiamo dallo yoga, 9, ci sono poi il cane, 6, esercizio, 7, massaggio, 18, e amico 19.

COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Dopo aver scelto i numeri da giocare per la nuova estrazione del Superenalotto si apre la delicata fase dell'attesa. La curiosità verso i numeri vincenti è grande, perché potrebbero regalarvi una ricchissima vincita. Ma perché focalizzarsi sui numeri quando si può già pensare a come investire la somma vinta? I giocatori del Superenalotto lo sanno bene: non bisogna mai farsi cogliere impreparati, quando si compila la schedina e quando si tratta di riscuotere la vincita. Il primo pensiero vola all'immobile, quindi potreste acquistare una villa da sogno, extra lussuosa, per vivere come una star. Potreste anche regalarvi una delle auto più costose al mondo, una bella Ferrari. Lasciate perdere il mercato azionario. Spendere bene non è facile, per questo potreste puntare sull'oro, un bene che vi proteggerebbe da un'eventuale nuova crisi economica e dall'inflazione. In questo modo potreste avere le risorse necessarie per l'investimento giusto.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO - La caccia al Jackpot è ripartita: questo l'obiettivo dichiarato di tutti gli appassionati del Superenalotto. Qualcuno sarà in grado di realizzare l'impresa? Per conoscere la risposta dobbiamo pazientare ancora un po'. Nel frattempo, però, possiamo già pensare ai premi, perché oltre a quello più ambito ce ne sono altri comunque interessanti. Pensiamo, ad esempio, a chi ha messo a segno il colpo da 205mila euro con il 5. Questa vincita ha reso inevitabilmente meno ricche quelle degli altri premi secondari: chi, infatti, ha realizzato il 4, ad esempio, ha ottenuto 396,14 euro. E si tratta di 523 fortunati. Sono invece 21164 quelli che hanno realizzato il 3 e che quindi hanno vinto 29,64 euro. Si sono dovuti accontentare di 5,53 euro invece i 353358 vincitori del 2. Nel frattempo il Jackpot del Superenalotto è salito a 65,7 milioni di euro: questo il premio in palio attualmente più alto in Europa.

© Riproduzione Riservata.