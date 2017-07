METEO/ Torna l'anticiclone Caronte e le temperature torbide (previsioni del tempo oggi, 4 luglio 2017)

Previsioni Meteo, Foto La Presse

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: DA DOMANI TORNA L'ANTICICLONE CARONTE (OGGI, 4 LUGLIO 2017) - Da domani, mercoledì 4 luglio 2017, si tornerà a parlare dell'anticiclone Caronte che rigetterà il nostro paese nel caldo torbido dell'estate. Dieci giorni di pausa hanno sicuramente fatto dimenticare in parte l'ondata di caldo arrivata nella metà del mese di giugno con il cielo che è stato piuttosto coperto soprattutto al settentrione dove abbiamo visto anche diversi temporali e dove è scattata a tratti l'allerta meteo. Le temperature dovrebbero tornare oltre i quaranta gradi centigradi soprattutto nel meridione con picchi stabili di trentanove gradi. Attenzione anche al centro dove Firenze e Roma saranno infuocate questa settimana. IlMeteo.it stima poi come le temperature siano pronte ad alzarsi circa sei gradi centigradi sopra quelle che sono le medie stagionali. L'anticiclone africano sarà richiamato dallo spostamento della bassa pressione atlantica verso occidente con le temperature fredde di questi giorni in migrazione verso il Portogallo.

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: FINALMENTE E' TORNATA L'ESTATE - Le previsioni del tempo di oggi, martedì 4 luglio 2017 ci parlano finalmente del ritorno al cento per cento dell'estate. Già ieri il caldo è tornato a farsi sentire un po' ovunque dopo una settimana in cui il clima era stato assai instabile. Nella giornata di oggi però non ci sarà aria di nuvole nella mattinata anche se nel pomeriggio qualcosa potrebbe peggiorare. Si parla infatti di precipitazioni proprio nell'estremo settentrione con piogge sparse tra alto Piemonte, alta Lombardia e Trentino Alto Adige. Le temperature massime le vedremo a Bologna dove il termometro potrebbe arrivare addirittura a trentaquattro gradi, le minime invece le vedremo sui diciassette gradi di Potenza. Sarà sicuramente importante fare attenzione nelle ore calde della giornata quando sarà consigliato, soprattutto a bambini e anziani, di evitare di uscire di casa. Staremo a vedere poi cosa accadrà nelle prossime ore.

