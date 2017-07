SPARATORIA A TOLOSA/ Ultime notizie, assalto in scooter: 1 morto e 6 feriti

La polizia cerca i responsabili di una sparatoria a Tolosa (foto LaPresse)

SPARATORIA A TOLOSA: 1 MORTO E 6 FERITI - Ancora una notte di paura in Francia: a Tolosa una sparatoria ha causato 1 morto e 6 feriti, e anche se le notizie sono frammentarie, almeno due sarebbero in gravi condizioni. La sparatoria è andata in scena a Place Abbal, nel quartiere della Reynerie. Secondo alcune testimonianze, due uomini a bordo di uno scooter hanno aperto improvvisamente il fuoco su un gruppo di persone che erano ferme a chiacchierare nella piazza. Almeno in sette sono stati colpiti, e tra di essi un uomo è caduto a terra esanime, morto sul colpo. Gli esecutori della sparatoria sono poi riusciti a scappare a bordo dello scooter, ritrovandosi però braccati dalla polizia che ha deciso di chiudere tutte le uscite e le entrate nel quartiere della Reynerie. Al momento però gli esecutori della sparatoria non sono stati ancora identificati, e la polizia sta cercando di interrogare più testimoni possibili per ricostruire l’accaduto.

SPARATORIA A TOLOSA: NON ANCORA CHIARO IL MOVENTE - Di certo al momento c’è la morte di un uomo, anche se il movente della sparatoria, non essendo stati identificati gli esecutori, è ancora oscuro. Gli inquirenti non si sbilanciano anche se alcuni testimoni avrebbero riferito come gli uomini sullo scooter indossassero abiti tipicamente musulmani. La polizia non si sbilancia troppo e per il momento ha solamente confermato il numero delle persone che sono rimaste ferite nella sparatoria nel quartiere della Reynerie a Tolosa, anche se il dubbio che ci possano essere più feriti resta visto che il bilancio non è ancora ufficiale, e soprattutto non è stato comunicato ancora il bollettino sulle notizie delle persone ferite. Non si esclude la pista dell’attentato anche se le modalità della sparatoria fanno pensare ad un possibile regolamento di conti, visto che i testimoni oculari hanno riferito di aver visto gli uomini con lo scooter piuttosto sicuri dei bersagli a cui sparare. Al momento a Tolosa è dunque in atto una vera e propria caccia all’uomo per identificare i due criminali.

© Riproduzione Riservata.