TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma M1.0 a Perugia (4 luglio 2017, ore 1:28)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 1.0 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 29 GIUGNO 2017) - Continua a tremare la terra nel Centro Italia, con l’ultima scossa che si è fatta registrare nella notte di martedì 4 luglio 2017 alle ore 00.35. Terremoto di magnitudo 1.0, avvertito nel paese di Sellano in provincia di Perugia, che si trova a 5 chilometri dall’epicentro di quest’ultima scossa, fortunatamente abbastanza lieve, con ipocentro abbastanza profondo a 11 chilometri dalla superficie. A 7 km dall’epicentro della scossa si trova un altro paese in provincia di Perugia, Preci, a 9 km Monte Cavallo e Visso, due comuni in provincia di Macerata. I comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro di questa scossa di magnitudo 1.0 delle ore 21.21 del 3 luglio 2017 sono Cerreto di Spoleto a 12 km, Ussita a 13 km, Castelsantangelo sul Nera a 14 km, Pieve Torina a 15 km, Fiordimonte a 16 km, Norcia e Serravalle di Chienti a 17 km, Pievebovigliana a 18 km, Muccia, Fiastra e Vallo di Nera a 19 km e Trvi e Campello sul Citunno a 20 km. Tutti i comuni in questo raggio si trovano in provincia di Perugia e di Macerata.

TERREMOTO IERI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 3.3 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 3 LUGLIO 2017) - E’ stata un’altra giornata piuttosto agitata, quella di lunedì 3 luglio, per quanto riguarda i terremoti in Italia. La scossa più significativa c’è stata alle ore 21.21 nel paese di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, una zona che continua ad essere tormentata dalle scosse. L’ipocentro è stato rilevato a 2 chilometri di profondità, la scossa ha raggiunto una magnitudo di 3.3 con l’epicentro che si trovava a 2 chilometri da Castelsantangelo sul Nera, a 4 chilometri da Ussita e a 6 chilometri da Visso, tutti comuni in provincia di Macerata. Per quanto riguarda i comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro di questa scossa delle ore 21.21 del 3 luglio 2017, vanno segnalati Bolognola e Preci a 11 km, Acquacanina e Montemonaco a 13 km, Fiastra a 14 km, Norcia, Fiordimonte e Montefortino a 15 km, Monte Gallo e Monte Cavallo a 16 km, Pieve Torina e Amandola a 17 km, Sarnano e Pievebovigliana a 18 km, Arquata del Tronto e Sellano a 10 km. Tutti comuni che fanno parte delle province di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Perugia.

