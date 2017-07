UCCISO PER IL TAGLIO DI CAPELLI?/ Karar Nushi, attore assassinato in Iraq: lo avevano già minacciato

Karar Nushi (foto da Facebook)

UCCISO PER IL LOOK? KARAR NUSHI, ATTORE ASSASSINATO IN IRAQ: LO AVEVANO MINACCIATO PER IL TAGLIO DI CAPELLI - Al giorno d'oggi si può morire anche per un taglio di capelli o per un outfit considerati troppo stravaganti per le tradizioni del proprio Paese. È quanto accaduto, con ogni probabilità, a Karar Nushi, giovane attore teatrale e modello, ucciso ieri nella capitale dell'Iraq, a Baghdad, dopo che nei giorni scorsi aveva ricevuto sui social delle minacce di morte per il look che era solito esibire. Studente all'Accademia delle Belle Arti di Baghdad, Karar è stato ritrovato senza vita in Palestina Street poche ore dopo che era stata denunciata la sua scomparsa. Secondo quanto riportato da iraqinews.com, sul suo corpo gli inquirenti avrebbero rinvenuto diverse ferite di arma da taglio, che portano a pensare che il giovane sia stato a lungo torturato prima di essere ucciso.

A confermare che Karar Nushi aveva ricevuto minacce di morte per il suo look poco usuale per i canoni iracherni sono stati anche i suoi fan sui social. Ad irritare i presunti assassini di Nushi potrebbe esserci stata, poi, la decisione di partecipare da lì a poco ad un concorso di bellezza maschile. Dal 2003 è una convinzione diffusa che i gruppi islamici sciiti e sunniti siano responsabili degli omicidi di diversi giovani iracheni per comportamenti giudicati immorali o per il loro orientamento sessuale.

