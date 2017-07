AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: morto sull'A3 (ultime notizie, oggi 5 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 5 LUGLIO 2017). INCIDENTE SULL'A3 E UN MORTO - C'è stato un brutto incidente sull'A3 Potici-Torre del Greco tra un automobile e una moto con la morte di un centauro come riporta NapoliToday.it. Ha perso la vita Walter Zinno padre di un bambino piccolo e residente ad Arenaccia. L'arrivo tempestivo dell'ambulanza non ha potuto nulla sul ragazzo che viaggiava su una moto di grande cilindrata. Il traffico ovviamente ha risentito di questa situazione con la polizia che era presente sul tratto in questione per i rilevamenti del caso per capire la dinamica dell'incidente e le responsabilità in questione. La situazione poi è stata ristabilita nel pomeriggio e non dovrebbero esserci delle difficoltà sul tratto in questione nella giornata di oggi. Staremo a vedere cosa accadrà e se ci saranno novità anche sulla dinamica dell'incidente in questione.

AUTOSTRADE, CANTIERI E LAVORI NELLA NOTTE - Sono diverse le situazioni di traffico e lavori che sono state segnalate nella notte sulle autostrade italiane. Per queste è necessario fare attenzione al portale istituzionale, Autostrade.it, che viene aggiornato in tempo reale e che in caso di problemi consiglia anche situazioni alternative. Sono diverse le situazioni che hanno generato code un po' complicate partendo dalla Tangenziale di Napoli dove in direzione Pozzuoli troviamo coda tra Capodichino e Corso Malta oltre all'A4 Torino-Brescia al chilometro 126.1 direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo viale Certosa entrambi per lavori. Sono invece due le situazioni di tratti chiusi: sul Raccordo A1 - Variante Valico al chilometro 254.672 direzione Bologna troviamo chiuso il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio chilometro 255 fino alle sei mentre fino alle cinque sull'A8 Milano-Varese al chilometro 35.7 direzione Milano sarà chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate.

