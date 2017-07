CAGLIARI, ULTRALEGGERO CADUTO IN MARE/ Portoscuso, due morti: tragedia per un'avaria? (ultime notizie)

Ultraleggero caduto a Cagliari, immagini di repertorio (LaPresse)

CAGLIARI, ULTRALEGGERO CADUTO IN MARE: PORTOSCUSO, TRAGEDIA PER UN'AVARIA? (ULTIME NOTIZIE) - Tragedia nella mattinata di oggi a Portoscuso, in Sardegna: un ultraleggero è caduto in maera. A bordo del velivolo si trovavano due persone, che sono state identificate: il pilota, Piero Capoccia, e una donna, Maria Cristina Cruccu, 41enne di San Gavino ma residente a Pabillonis. Entrambi sono morti. Partiti dal campo di volo di Ussana tra le 8 e le 8.30 di questa mattina, si sono inabissati dopo una trentina di minuti. Il velivolo è stato individuato a 500 metri dalla spiaggia di Punta S'Aliga intorno alle 11 dalla Guardia costiera di Cagliari, ma per il pilota e il passeggero non c'era più nulla da fare. Le salme sono state trasportate al Policlinico universitario di Monserrato, dove verrà effettuata l'autopsia. Guardia costiera e vigili del fuoco stanno cercando di recuperare il velivolo per ricostruire la dinamica dell'incidente: al momento l'ipotesi, come riportato da sardiniapost, è di un'avaria. (agg. di Silvana Palazzo)

CAGLIARI, ULTRALEGGERO CADUTO IN MARE: PORTOSCUSO, ACCERTATA L'IDENTITÀ DEL PILOTA (ULTIME NOTIZIE) - Il velivolo ultraleggero che è precipitato questa mattina inabissandosi al largo di Portoscuso è decollato dal campo di volo di Ussana. A bordo il pilota e una passeggera, entrambi morti. I sommozzatori stanno ancora lavorando per recuperare il velivolo, ancora sommerso, e i corpi dei passeggeri. Le operazioni di recupero sono difficili anche perché la zona è inaccessibile da terra: sono condotte dalla Guardia Costiera di Portoscuso con l'aiuto dei subacquei dei carabinieri. Nel frattempo si stanno effettuando accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'incidente e capire quale problema abbia avuto il velivolo. Per ora è stata accertata l'identità del pilota: stando a quanto riportato dall'Unione Sarda, si tratta di Piero Capoccia, classe 1969, militare in servizio alla base di Decimomannu. La donna, invece, dovrebbe avere all'incirca 40 anni. Secondo una prima ricostruzione a lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti. Sul posto sono subito arrivate le motovedette della Capitaneria di porto di Cagliari e Portoscuso. (agg. di Silvana Palazzo)

CAGLIARI, ULTRALEGGERO CADUTO IN MARE: PORTOSCUSO, DUE MORTI NELLA TRAGEDIA IN SARDEGNA (ULTIME NOTIZIE) - Grave tragedia a 500 metri dalla costa sarda al largo di Cagliari: un piccolo ultraleggero è precipitato in mare nell’area di Portoscuso, in particolare nella località Punta S’Aliga (canale di San Pietro). Sono due i morti accertati dalla Guardia Costiera nei primi rilievi fatti al largo di Portoscuso: l’ultraleggero si è infatti inabissato e alcuni pescatori che si trovavano sulla spiaggia hanno osservato tutta la scena choc e hanno avvisato la Capitaneria di Porto Cagliari. Tre unità navali arrivate e in breve sono riuscite a recuperare il velivolo ormai sommerso su un fondale di circa 5 metri. Come racconta SardegnaOggi, «Dei fatti è stata notiziata I'Autorità giudiziaria che ha disposto il recupero dei cadaveri e il trasporto sulla terraferma. Le operazioni sono ancora in corso, così come le indagini volte a risalire all'identità delle vittime».

Ancora non sono chiari i motivi dell’incidente aereo visto che il velivolo è decollato dal campo volo di Ussana ma dopo un breve tragitto si è inabissato nella località Punta S’Aliga, al canale di San Pietro. Pare che siano il pilota e una passeggera a bordo i cadaveri recuperati dai sommozzatori che però proseguono nelle ricerche per eventuali altri corpi. Nelle prossime ore anche tutti gli aggiornamenti sulle identità delle due vittime e il motivo di un sorvolo a così poca distanza dalla riva.

