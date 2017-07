CHARLIE GARD/ Ospedale Bambin Gesù, “la mamma ci ha chiamato, i medici non lo trasferiscono” (ultime notizie)

Charlie Gard

CHARLIE GARD: OSPEDALE BAMBINO GESÙ, “LA MAMMA CI HA CHIAMATI” (ULTIME NOTIZIE) - Svolta importante sul caso Charlie Gard - mentre prosegue la lotta per la vita del piccolo bimbo inglese sul quale pesa la decisione della Corte CEDU di staccare la spina per evitare “altre sofferenze” - è arrivata ieri sera dall’ospedale di Roma, Bambino Gesù, di proprietà della Santa Sede. Come è noto, il nosocomio aveva proposto ufficialmente al Great Ormond Street Hospital di accogliere il bimbo nella propria struttura per poter eventualmente prendere in carico nuove modalità di accompagnamento e cura del piccolo affetto dalla sindrome da deplezione del Dna mitocrondiale. «Sono stata contattata dalla mamma di Charlie. È una signora molto determinata e molto decisa, che non vuole cedere di fronte a nulla. Ci ha chiesto di provare a verificare la possibilità che questa cura venga fatta, e i nostri medici e scienziati stanno approfondendo la possibilità», spiega Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Una mamma combattiva e determinatissima, riporta la stessa Enoc, a margine della Relazione Sanitaria e Scientifica 2016 del nosocomio; «il Bambino Gesù continua a dare la risposta all’accompagnamento al bimbo e ai genitori per una decisione su staccare o non staccare la spina, eventualmente anche spiegandogli la situazione».

Ma è un secondo punto ad essere importante e a suo modo clamoroso per lo sviluppo dei prossimi giorni: sempre secondo la Enoc, «L’ospedale inglese ci ha detto che, per motivi legali, non può trasferire il bambino da noi. Questa è un’ulteriore nota triste. Quando ci ha chiamati la mamma - ha aggiunto la Presidente del Bambino Gesù- l’abbiamo ascoltata con molta attenzione. Non so se sarà possibile trovare una cura, i nostri scienziati approfondiranno il tema e poi parleranno direttamente con la famiglia». Al momento dunque decade anche quell’ultima speranza di un trasferimento fuori dai confini inglesi con i motivi “legali” che fanno presagire come dietro vi sia proprio la sentenza della corte inglese prima ed Europea dopo per la quale è deciso che Charlie dovrà vedersi staccare la spina del suo respiratore.

CHARLIE GARD: POLICLINICO GEMELLI, “NON CHIUDETE LA FINESTRA DELLA SPERANZA” (ULTIME NOTIZIE) - Dopo l’offerta dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, di proprietà del Vaticano, si muove verso il piccolo Charlie Gard anche l’altro importante ospedale romano, il Policlinico Gemelli (l’ospedale “dei Papi” dove spesso si sono curati in passato i vari Pontefici, ndr) tramite le parole del ginecologo Giuseppe Noia (da anni nell’hospice Perinatale intitolato a Madre Teresa di Calcutta). «L’amore è per sempre e il nostro tempo deve rispondere con il massimo dell’amore: nell’ambito della scienza, non bisogna mai chiudere la finestra della speranza perché quello che sembra impossibile curare oggi domani può essere curato», spiega il responsabile di Ginecologia del Gemelli, spiegando all’Avvenire quanti casi in passato ha curato con bambini apparentemente incurabili. «Credo sia limitante la visione legata al miglior interesse del bambino perché viene chiusa una finestra di speranza a tutto il mondo affettivo che circonda la relazione tra il figlio e i suoi genitori e, in secondo luogo, non si considera che non è possibile quantificare, in senso positivo, l’amore di queste due persone per il proprio figlio». Secondo Noia, nessuna vita è inutile perché “ogni vita è un progetto di Dio, misterioso ma indubbiamente utile”, prima di dare un accenno anche alla vicenda giuridica in una secca dichiarazione: «è stata l’espropriazione, da parte di un tribunale etico, operata sui genitori».

