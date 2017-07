Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (conc 226/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017, CONCORSO 226/2017 - Lo spettacolo di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna oggi, come ogni mercoledì, con una nuova estrazione. L'estate è entrata nel vivo e così questo seguitissimo gioco, in grado di riscaldare più delle temperature: l'appuntamento con la fortuna si rinnova stasera, anche se lo immaginiamo più come un assalto. SiVinceTutto è pronto a regalare un altro straordinario 6, ma bisognerà far salire il termometro della fortuna! Scuotere il contatore delle vincite non è semplice, ma è questa la vostra missione. Da un mese del resto non si indovinano i numeri vincenti, quindi bisogna interrompere questo digiuno. Un digiuno che comunque riguarda solo il 6, perché le categorie inferiori sono sempre molto generose. In 44 ad esempio la settimana scorsa hanno mancato per poco il grande colpo: cinque i numeri indovinati della combinazione fortunata, quindi ad ognuno di loro sono andati 386,34 euro come bottino. A SiVinceTutto si può vincere anche facendo il 5, 4, 3 o solo il 2. La somma relativa al premio, però, cambia a seconda che venga realizzato o meno il 6. Questo vuol dire che la distribuzione delle vincite è legata strettamente al fatto che vengano indovinati o meno tutti i numeri vincenti. Di conseguenza, se oggi viene realizzato il 6, questo fortunato giocatore ottiene il 40,27% del montepremi, lasciando al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece nessuno riesce a fare il 6, la distribuzione dei premi cambia in questo modo: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Lasciate stare per un attimo i numeri e cominciate a pensare a come spendere l'eventuale vincita: fatelo ora che c'è tempo in vista dell'estrazione di oggi di SiVinceTutto. Ne approfittiamo anche per ricordarvi quanto è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 225 sono stati 8-9-30-85-86-90. Presto i nuovi: potrebbero essere proprio quelli su cui avete puntato per oggi e allora buona fortuna!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017 CONCORSO 226/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.