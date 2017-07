Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti! (conc 27/2017)

VinciCasa, il concorso di Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017, CONCORSO NUMERO 27/2017 - Il sogno di una nuova casa si riaffaccia prepotentemente nei nostri pensieri: oggi è in programma la nuova estrazione di VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life che mette in palio una casa del valore di 500 mila euro. Grande o piccola, al mare o sul lago, la casa dei tuoi sogni potrebbe prendere forma proprio stasera. Servono cinque numeri vincenti e un bel colpo di fortuna. Come ogni mercoledì, nuovo appuntamento con l'unico gioco in grado di realizzare il grande sogno degli italiani. Avete già effettuato la vostra giocata in ricevitoria? C'è chi invece preferisce giocare online per non lasciare il proprio posto in spiaggia e continuare così a godersi un po' di sole. L'importante è farsi trovare pronti per dare una scossa al contatore delle vincite, arrivato a quota 22 case vinte. La settimana scorsa non c'è stato il bis: nessuno è stato così fortunato da vincere il primo premio per realizzare l'operazione immobiliare, quindi bisogna riscattarsi oggi in occasione della nuova estrazione. VinciCasa Win for Life però ha pensato proprio a tutto: per questo un 20% della vincita può essere usato per qualsiasi spesa, dalla tasse della nuova casa al pagamento dell'eventuale mutuo che grava sulle vostre spalle, fino ad una bella vacanza. La parte restante, quella ovviamente più corposa, va invece impiegata per l'acquisto di una casa o una villa. Potreste anche abbinarci un terreno o un garage: tutto dipende da quanto vi resta a disposizione. Potete sognare in grande, ma anche dovervi accontentare, perché si possono vincere i premi secondari. Pensate ai dieci che la settimana scorsa hanno sfiorato il grande colpo: hanno indovinato 4 dei 5 numeri vincenti e quindi hanno conquistato 2.539,88 euro. Una somma che sicuramente fa comodo e con la quale è facile "consolarsi". Ma a VinciCasa Win for Life si può vincere anche indovinando 3 o solo 2 numeri vincenti, quindi avete buone possibilità di inserirvi nella lista dei fortunati vincitori. Lo scoprirete tra poco con l'estrazione, ma prima di concentrarvi sui nuovi numeri vincenti, ecco quelli che sono stati estratti la settimana scorsa. La combinazione fortunata dell'ultima estrazione di VinciCasa Win for Life è stata: 4-13-23-32-36. E allora buona fortuna!

