INCIDENTE STRADALE/ Imola, moto contro auto: morto il figlio di Marco Lucchinelli (oggi 5 luglio 2017)

Incidente stradale (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, IMOLA: MOTO CONTRO AUTO, MORTO IL FIGLIO DI MARCO LUCCHINELLI (ULTIME NOTIZIE) - Una tragedia sulle strade di Imola e un incidente violentissimo hanno tolto dalla vita il figlio del campione di motociclismo Marco Lucchinelli: Cristiano era in sella alla sua moto all’incrocio di Poggio Piccolo vicino a Castel Guelfo (Imola). L’incidente è avvenuto alle 19.30 di ieri sera e stando alle prime informazioni raccolte pare che il figlio Cristiano Lucchinelli andasse dopo il lavoro verso casa ma per cause ancora da chiarire si è schiantato contro una Range Rover che veniva invece da Castel Guelfo. Come scrive il Resto del Carlino, «l’auto aveva iniziato la manovra di svolta alla propria sinistra in via dell’Industria, una delle strade della zona industriale di Poggio Piccolo».

La moto dopo l’impatto ha deviato pesantemente verso destra ed è andata a sbattere contro le recinzione dei tanti stabilimenti industriali della zona: al personale medico non è però restato altro che constatare il decesso del motociclista, con il dolore del campione di moto e della moglie che hanno ricevuto la notizia in prima serata. La polizia sta verificando di chi fosse la responsabilità del sinistro anche per capire in che direzione andranno le indagini giudiziarie. Traffico bloccato per ore sulla provinciale, risolte nelle prime ore di oggi dopo la rimozione dei mezzi in seguito all’incidente e ai rilievi. Clicca qui per tutte le info e il nostro focus sul figlio scomparso del grande campione di moto Marco Lucchinelli.

© Riproduzione Riservata.