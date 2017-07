Principessa Xena contro gli italiani/ Post choc di Lucy Lawless su Facebook: "Siete razzisti e terroristi!"

L'attrice Lucy Lawless

PRINCIPESSA XENA CONTRO GLI ITALIANI. La fascinosa attrice neozelandese Lucy Lawless nota per aver interpretato il ruolo della protagonista nella serie televisiva Xena la principessa guerriera, si trovava in questi giorni in vacanza a Lucca. E' rimasta scioccata da un episodio a cui ha assistito nella città toscana al punto che ha voluto raccontarlo sulla sua pagina facebook. Cosa è successo? Dice di aver visto per strada sei ragazzi "ben vestiti" che al passaggio di un ragazzo di colore in bicicletta hanno cominciato a sfotterlo deridendolo e facendo il verso della scimmia.

Un altro gli urlava "Gabon" (uno stato africano, ndr) e un altro ancora gli ha urlato dietro delle minacce. "Veramente orribile. Se fossi stata più pronta e se avessi parlato meglio l'italiano avrei spiegato loro con calma che in passato gli italiani stessi erano stati immigrati in altri paesi e che il loro atteggiamento di stasera è un forma di terrorismo" dice nel suo post. Oppure avrebbe potuto intervenire come fa la principessa Xena, menandoli tutti.

