Saldi estivi 2017 (Foto: LaPresse)

SALDI ESTIVI 2017, ULTIME NOTIZIE: E-COMMERCE COMINCIA PRIMA? I NEGOZIANTI: "DOBBIAMO ADEGUARCI" - Non è ancora terminata la prima settimana di saldi e sono partite già le prime polemiche. Molti denunciano la partenza anticipata dei saldi: vetrine con sconti anche del 70% già un mese fa. Il regolamento regionale parla chiaro: si doveva cominciare il primo luglio, ma anche le catene hanno sgarrato. Forse bisognerebbe rivedere le date? «Sarebbe meglio distinguere le pre-collezioni dalle main. Le prime arrivano in negozio con mesi di anticipo: potremmo iniziare a scontarle a maggio, e poi saldare il resto da luglio», ha dichiarato Roberta Valentini di Penelope al Corriere della Sera.

C'è poi la questione e-commerce, le cui scadenze diventano anche quelle dei negozi tradizionali: «Le clienti ci fanno notare che su internet i prezzi si abbassano molto prima che in boutique». Il direttore di Franciacorta Village, Gianluca Rubaga, ha evidenziato un altro aspetto: «In Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna c'è la liberalizzazione. In Lombardia e Piemonte, invece, no. Noi rispettiamo le regole, ma il nostro bacino non è solo lombardo, e i competitor non sono i negozi della strada accanto, ma gli outlet di tutta Italia: c’è chi può iniziare a scontare quando vuole».

SALDI ESTIVI 2017, ULTIME NOTIZIE: PRIMO WEEKEND DELUDENTE - Il primo weekend di saldi non ha surriscaldato le casse dei negozi: la partenza è stata soft in tutta Italia e chi si è lanciato sullo shopping ha preferito farlo nei centri commerciali. Colpa delle temperature estive e delle fughe verso il mare o delle scarse risorse economiche a disposizione? Secondo Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio, i consumi sono stati tiepidi e i segnali di ripresa sono ancora flebili.

La partenza ha rilento non ha sorpreso i commercianti romani, che hanno anche una spiegazione: «L'avvio dei saldi è coinciso con un lungo ponte per la festa nella Capitale dei Santi Pietro e Paolo», ha spiegato Massimiliano De Toma, presidente della Federmoda, a Il Messaggero. Gli sconti sono partiti con riduzioni molto alte sul prezzo di cartellino originario: dal -50 al -80%. La spesa media si è tenuta più bassa, oscillando tra i 70 e i 90 euro, rispetto alla previsione iniziale che contava circa 150 euro a persona.

