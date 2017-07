SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA/ Santo del giorno, il 5 luglio si celebra il patrono di Cremona

Santo del giorno: sant'Antonio Maria Zaccaria

SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA: IL 5 LUGLIO SI CELEBRA SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA - Sant’Antonio Maria Zaccaria nasce nella città di Cremona nel 1502. Costui proviene da una famiglia nobile e rimane sin da piccolo orfano di padre. Per questo motivo, il futuro santo viene educato esclusivamente dalla madre, che si chiama Antonietta Pescaroli. Nel 1520 sant’Antonio si trasferisce a Padova, dove compie i suoi studi di medicina e di filosofia. Dopo essersi laureato, il giovane torna di nuovo a Cremona. Nella sua città natale, costui decide di non praticare la professione di medico, ma di dedicare la sua esistenza a infatti si fa sacerdote e trascorre le sue giornate leggendo le Sacre Scritture e impartendo la catechesi ai bambini nella Chiesa di San Vitale. Nel 1529, in seguito allo scoppio della peste a Cremona, il futuro santo incomincia ad aiutare i bisognosi e gli infermi. Per quest'opera caritatevole, il sacerdote ottiene il titolo di Padre della Patria. Successivamente, costui si sposta a Guastalla. In questo luogo entra in contatto con una nobildonna, che si chiama Ludovica Torelli, e alla fine diventa il cappellano di questa contessa. Dopo sant’Antonio si trasferisce nella città di Milano, dove grazie all'impegno si formano il collegio maschile dei barnabiti, che viene chiamato Congregazione di San Paolo, e un monastero femminile, che segue la regola di Sant'Agostino. Nel 1539, le condizioni di salute del sacerdote si aggravano. Costui ritorna quindi a Cremona, dove muore il 5 Luglio dello stesso anno. Viene sepolto nella Chiesa di San Barnaba a Milano e in seguito è stato nominato Santo.

FESTE IN SUO ONORE - Sant’Antonio Maria Zaccaria è uno dei patroni di Cremona. In questa città, il 5 Luglio di ogni anno, in occasione della Festa del patrono, nella Parrocchia di Sant’Antonio Maria Zaccaria si celebra una messa in onore del sacerdote. Nel corso della celebrazione si ricordano le virtù religiose del cappellano e la sua incrollabile fede, che lo portò anche a fondare diverse comunità religiose. Al termine della messa, la statua di sant’Antonio Maria Zaccaria viene portata in processione. Al corteo partecipano diverse autorità religiose e civili. Il 5 Luglio a Cremona, per la sua festa, ci sono diverse sagre, in cui si possono mangiare la parmigiana di bietole e il riso alla zucca.

PATRONO DELLA CITTA' DI CREMONA - Cremona è una città della Lombardia, dove risiedono più di 70 mila abitanti. Tra i monumenti religiosi più importanti del posto, ci sono soprattutto la Cattedrale e il Battistero di San Giovanni Battista. Il Duomo è dedicato a Santa Maria Assunta e la struttura presenta diversi elementi appartenenti agli stili architettonici romanico, barocco e rinascimentale. Il Battistero invece è alto circa 35 metri ed è sormontato dalla statua in bronzo dell'Arcangelo Gabriele. Accanto al Duomo c'è poi il Torrazzo, che è il secondo campanile più alto del nostro paese. Questa città lombarda è famosa anche per ospitare la Loggia, dove un tempo si riuniva la Società dei Militi, e il Palazzo Cittanova, con il suo porticato con quattro arcate gotiche. A Cremona c'è pure il Teatro Ponchielli, all'interno del quale c'è una bellissima sala a ferro di cavallo e si possono vedere ancora i resti del vecchio Castello di Santa Croce.

I SANTI E I BEATI DEL 5 LUGLIO - Oltre a sant’Antonio Maria Zaccaria, il 5 Luglio si ricordano Sant'Atanasio l'Atonita, Santo Stefano di Nicea, San'Agatone, San Tommaso di Terreti e Santa Gwen Teirbron. I Beati del giorno 5 Luglio sono: Matteo Lambert, Giorgio Nichols e Patrizio Cavanagh.

