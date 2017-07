SCIOPERO MEZZI 6 LUGLIO/ Trenord, Atm e Atac: disagi per treni, bus e metro (info e orari, ultime notizie)

Sciopero mezzi 6 luglio, Atac (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI 6 LUGLIO, TRENORD, ATM E ATAC: I DISAGI PER TRENI, BUS E METRO (ULTIME NOTIZIE) - Sciopero-Ministero del Trasporto, ennesimo capitolo della lunga “saga” non particolarmente gradita dai cittadini: dopo il rinvio e il differimento del Mit allo scorso sciopero del 26 giugno, i sindacati ci riprovano e per domani 6 luglio è stato indetto lo stesso sciopero non andato in scena una settimana fa. E dunque mezzi - bus, metro e tram - e treni Trenord per la giornata di domani vedranno nuovi disagi nelle principali città italiane, secondo modalità e orari diversificati a seconda dalle esigenze delle aziende municipalizzate, come spieghiamo qui sotto. Lo sciopero di 4 ore è stato indetto dai sindacati FAISA Confail e USB Lavoro privato: in una nota l’hanno definito “una protesta contro le privatizzazioni del trasporto pubblico locale e la riorganizzazione del settore tramite fusioni e liquidazioni, che potrebbero comportare licenziamenti”. In attesa di una nuova risposta del ministro Delrio - che il 26 giugno aveva stabilito «Il provvedimento si è reso necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito» - per la giornata di domani si prevedono disagi a Milano, Roma, Bologna, Napoli e Torino, ecco con quali informazioni.

SCIOPERO MEZZI 6 LUGLIO, TRENORD, ATM E ATAC: LE CITTÀ COINVOLTE, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE) - Per lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali del trasporto locale, in previsione per la giornata di domani 6 luglio, le principale aziende trasporti municipali saranno coinvolte dalla protesta di 4 ore: l’Atm a Milano vedrà bus, metro e tram con possibili disagi dalle 18 alle 22, mentre per il resto della giornata non dovrebbero esserci problemi di alcuna sorta. A Roma invece la complessità è di casa visto che i sindacati scioperano ad orari diversi: 24 ore per il SUL, Usb dalle 8.30 alle 12.30 e Faisa dalle 11 alle 15. Atac e Roma Tpl hanno garantito i servizi prima delle 8.30 e tra le 17 e le 20, ma nessuno ancora saprà con quale incidenza e quali trasporti verranno colpiti maggiormente. Per le altre città invece lo sciopero avrà una modalità molto simile alla città milanese: a Napoli l’Anm vede protesta e disagi tra le 9 e le 13.30; a Torino le linee urbane si fermano dalle 18 alle 22, quelle extraurbane invece dalle 18.30 alle 22.30. Chiudiamo con Bologna dove la fascia di 4 ore di sciopero andrà dalle 11 alle 15: sul settore Treni invece né italo né Trenitalia hanno lavoratori che aderiscono allo sciopero, mentre per Trenord la situazione è diversa. La rete ferroviaria lombarda si fermerà dalle 9 alle 13, con interessa anche nei collegamenti dalle stazioni ferroviarie di Milano fino agli aeroporti Malpensa e Linate.

