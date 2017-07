SISSY TROVATO/ News, l'agente penitenziaria ha davvero tentato il suicidio? (Chi l'ha visto, 5 luglio 2017)

Sissy Trovato (Foto da Chi l'ha visto)

SISSY TROVATO NEWS, L'AGENTE PENITENZIARIA HA TENTATO IL SUICIDIO? (CHI L'HA VISTO, 5 LUGLIO 2017) - Si tornerà a parlare di Sissy Trovato Mazza nella puntata di oggi, mercoledì 5 luglio 2017, di Chi l'ha visto. L'agente penitenziaria calabrese, in servizio al carcere della Giudecca di Venezia, è in coma dal primo novembre 2016: il suo corpo è stato trovato riverso nell'ascensore dell'ospedale dov'era di guardia per sorvegliare una detenuta che aveva da poco partorito. Nulla, nel suo atteggiamento, lasciava presagire che l'agente Sissy potesse pensare di togliersi la vita: eppure un proiettile partito dalla sua pistola d'ordinanza le ha trapassato la testa. Da allora le categorie di pensiero sono principalmente due: chi crede che Sissy nutrisse dentro di sé un malessere non confessato tale da portarla alla decisione di spararsi, e chi - al contrario - pensa che abbia subito un agguato da una mano che ha voluto far passare la vicenda come un tentato sucidio. A ripercorrere tutte le tappe della tragica storia della 29enne, durante l'appuntamento di oggi su Rai Tre nel programma di Federica Sciarelli, saranno i giornalisti Claudia Aldi e Paolo Sortino.

SISSY TROVATO NEWS, I GENITORI NON CREDONO AL TENTATO SUICIDIO (CHI L'HA VISTO, 5 LUGLIO 2017) - Nel corso della puntata odierna di Chi l'ha visto in onda su Rai 3, gli inviati di Federica Sciarelli cercheranno di scoprire cos'è successo veramente a Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria della Giudecca che da ormai diversi mesi combatte tra la vita e la morte dopo essere stata raggiunta da un proiettile mentre era di guardia in ospedale. Chi non ha mai creduto all'ipotesi di un tentato suicidio è proprio chi la conosce meglio. Il papà, Salvatore Trovato, mesi fa alla trasmissione di Federica Sciarelli confessò:"Ci ha raccontato che lei stava cercando di capire alcune cose che succedevano da tantissimo tempo nel carcere. Mi ha confidato che aveva scoperto delle cose…per quanto riguarda della droga e come venivano trattate le detenute dagli agenti e questo a Sissy non stava bene, è arrivata a litigare con le sue colleghe e con i superiori". Sulla stessa lunghezza d'onda la mamma, Caterina Martino, che rispetto alla ricostruzione data dagli inquirenti si disse scettica per diversi motivi:"Sissy non potrebbe mai fare una cosa del genere. Era in un momento bello della sua vita, aveva cambiato casa, era felicissima. Trasmetteva anche a me la sua felicità nelle telefonate. Non può essere stata lei a fare questo gesto. Nessuno ha visto niente nell'ospedale, nessuno ha sentito lo sparo".

