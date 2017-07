TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Abruzzo, sisma 1.8 a L’Aquila (5 luglio 2017, ore 1:35)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI 1.8 M IN PROVINCIA DI L’AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 5 LUGLIO 2017) - Nella notte di mercoledì 5 luglio 2017 la terra torna a tremare in Abruzzo, con un terremoto di magnitudo 1.8 fattosi registrare con epicentro a 4 chilometri Campotosto, in provincia di L’Aquila, alle ore 00.51. Ipocentro a una profondità di 10 km, con la scossa che è stata avvertita, seppur lievemente, dalla popolazione. Oltre a Campotosto, nella provincia di L’Aquila a 5 chilometri dall’epicentro si trova il Comune di Capitignano e a 10 chilometri quelli di Montereale, Crognaleto (in provincia di Teramo) e di Barete. Questi i Comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro della scossa: Pizzoli a 11 km, Cagnano Amiterno a 13 km, Amatrice a 14 km, Fano Adriatico a 15 km, Pietracamela e Cortino a 16 km, Scoppito, L’Aquila e Borbona a 19 km e Cittareale a 20 km. Si tratta di cittadine distribuite fra le province di L’Aquila, Rieti e Teramo.

TERREMOTO IERI IN UMBRIA, SCOSSA DI 2.5 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 4 LUGLIO 2017) - Ancora terremoti nel Centro Italia nella giornata di martedì 4 luglio 2017. La scossa più significativa, avvertita anche dalla popolazione, è stata quella con epicentro a 7 chilometri dal Comune di Valfabbrica, in Provincia di Perugia. Il terremoto ha avuto una magnitudo 2.5 ed un ipocentro a 9 chilometri di profondità. Come detto il comune di Valfabbrica, a 7 chilometri dall’epicentro, è stato quello risultato più vicino al sisma. Nel raggio di venti chilometri dall’epicentro troviamo i comuni di Gualdo Tadino e Fossato di Vico (a 14 km), di Gubbio (a 15 km), di Sigillo (a 16 km), di Costacciaro e di Assisi (a 17 km), di Bastia Umbra (a 18 km) e di Nocera Umbra (a 19 km). Si tratta di Comuni tutti facenti parte della provincia di Perugia.

© Riproduzione Riservata.