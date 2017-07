AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: cinque feriti sull'AutoSole (ultime notizie, oggi 6 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico - La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 LUGLIO 2017). CINQUE FERITI SULL'AUTOSOLE PER INCIDENTE - Nel pomeriggio di ieri c'è stato un brutto incidente sull'Autosole che ha portato a cinque feriti. Il tutto è avvenuto tra Scandicci e Certosa in direzione Roma sull'Autostrada del Sole dove abbiamo visto scontrarsi un camion e un'autovettura attorno alle ore quindici come raccontato da La Nazione nella sua versione online. Tra le persone ferite c'erano due minorenni, di sei e quindici anni, oltre a tre persone di ventuno, quarantadue e quarantasei anni. Si sono formati ben quattro chilometri di coda per l'incidente in questione con i soccorsi che sono arrivati tempestivamente e hanno portato due persone all'ospedale Meyer e tre al Torregalli tutti in codice giallo. Un'altra delle preoccupazioni è stata legata al fatto che i quattro chilometri di coda si sono fermati sotto il sole cocente che poteva portare altri problemi anche le persone ferme in macchina. Non ci dovrebbero essere problemi per oggi.

AUTOSTRADE, CODE E LAVORI NELLA NOTTE - Come capita sempre più spesso sono numerosi i cantieri autostradali che vedremo aperti nella notte che porta dal 5 al 6 luglio 2017. Sarà importante controllare con attenzione il portale istituzionale, Autostrade.it, che è aggiornato in tempo reale e segnala le situazioni complicate dando anche consigli su percorsi alternativi per evitare gli ingorghi in questione. Partiamo dall'A4 Torino-Brescia dove al chilometro 129.8 direzione Torino nella notte abbiamo trovato traffico tra Sesto San Giovanni e Cormano, situazione che si potrebbe essere risolta nella giornata di oggi. Sono diverse poi le situazioni di chiusure di tratti o svincoli. Sull'A7 Milano-SerravalleGenova per esempio a causa dei lavori rimarrà chiuso al chilometro 128.7 direzione Milano il tratto tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A7/A12 Genova-Livorno. Sull'A16 Napoli-Canosa invece troviamo chiusa l'uscita Avellino Ovest al chilometro 41.1 direzione Canosa e sull'A1 Roma-Napoli l'entrata Cassino al chilometro 669.6 direzione Milano entrambe fino alle ore sei.

