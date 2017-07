Charlie Gard/ Vertice Roma-Usa per nuovo protocollo cure: e la premier May… (ultime notizie)

Charlie Gard e la mamma Connie

CHARLIE GARD: BAMBIN GESÙ, “LAVORIAMO A NUOVO PROTOCOLLO USA” (ULTIME NOTIZIE) - Il caso di Charlie Gard è tutt’altro che chiuso: l’attivismo dell’ospedale Bambin Gesù di Roma sembra davvero aver messo per ora in “crisi” la sentenza della Corte inglese che avrebbe dovuto staccare la spina già la scorsa settimane. Riavvolgiamo brevemente il nastro: arriva la sentenza CEDU che conferma quella dei giudici inglese, l’ospedale GOSH dà ancora qualche ora in più alla famiglia di stare vicino a Charlie, ma in quelle ore succede qualcosa. Infatti prima un tweet del Papa, poi le parole decise della Cei e infine la proposta dell’Ospedale Bambin Gesù (di proprietà della Santa Sede) di accogliere il piccolo bimbo per praticare un nuovo modo di accompagnamento e nuova analisi per possibili altre cure. Per “motivi legali” l’ospedale inglese impedisce il trasferimento come conferma anche ieri il “no, grazie” del ministro Johnson su pressing del ministro italiano Angelino Alfano. E infine, ieri pomeriggio il presidente del Bambin Gesù che conferma all’Ansa, «Se noi fossimo disposti a eseguire la sentenza della Corte Suprema l'ospedale inglese potrebbe accettare il trasferimento di Charlie a Roma. Ma l'ospedale Bambino Gesu' non puo' considerare questa opportunità», ha riferito Mariella Enoc, aggiungendo poco dopo «Loro non possono trasportare il bambino a meno che non applichiamo il protocollo indicato dalla Suprema Corte, che prevede di non praticare nessuna cura al bambino e di staccare la spina.

E' ovvio che abbiamo risposto di no». Ma qualcosa è cambiato ancora, visto che i medici che seguono le malattie rare all’ospedale romano hanno fatto sapere di lavorare ad un protocollo da giorni su possibili altri trattamenti sperimentali per il piccolo Charlie Gard: «I medici sono in contatto anche con alcuni esperti statunitensi. Questa mattina la mamma di Charlie ha parlato con i medici dell'ospedale romano dopo il contatto di ieri con la presidente Enoc», fa sapere ancora la struttura ospedaliera del Vaticano. In serata altro colpo di scena della vasta e complessa vicenda, con le primissime parole di Theresa May sul caso del piccolo affetto da una gravissima malattia: «Sono fiduciosa sul fatto che il Great Ormond Street Hospital stia valutando ogni offerta su nuove informazioni che gli arriva considerando il benessere di un bambino gravemente malato». Si riaccende una piccola ma viva speranza per la famiglia di Charlie?

CHARLIE GARD: FIMR, “NEGATA AI GENITORI IL DIRITTO DI SCELTA SULLA SALUTE” (ULTIME NOTIZIE) - La vicenda di Charlie Gard, dopo la proposta di aiuto concreto offerto dal Vaticano e dalla Casa Bianca, ha ottenuto un clamore ancora maggiore rispetto alle scorse settimane: è il momento decisivo, visto che da giorni i medici dovevano staccare la spina del respiratore, ma ancora non lo hanno fatto e proprio questo “mistero” sta accendendo la speranza che qualcosa ancora possa essere fatto. Chi si intende davvero di queste malattie rarissime, anche qui in Italia, ha voluto far sentire la propria voce spesso inascoltata anche in questi giorni convulsi in cui sembra che tutti sappiano/abbiano la “ricetta” sul palmo di mano. Con un lungo comunicato stampa la Uniamo Fimr Onlus (Federazione Italiana dei Malati Rari) ha voluto dire la sua sulla vicenda Charlie Gard, ponendo una questione di vitale importanza: «con questa sentenza il destino di tutti i piccoli che nascono affetti da malattie rare e complesse è fortemente segnato, come il diritto di decisione sul loro futuro da parte dei genitori.

Di fatto, con questa battaglia legale siamo di fronte a una scelta epocale che ci vede coinvolti anche come società civile: il paziente e il caregiver familiare hanno diritto di scelta o no sulla salute e, di conseguenza, sulla loro vita?». La volontà dei genitori di voler andare a fondo dell’unico trattamento esistente è stata negata, secondo l’associazione di chi vive questa malattia e tante altre “silenziose” di cui nessuno parla che però di fronte alla vicenda Charlie si sentono “doppiamente” chiamati in causa, come uomini e come malati. «La scelta, in casi aperti come questi, non dovrebbe essere tolta ai genitori in base a valutazioni cliniche comunque parziali rispetto a quanto si sa dello sviluppo della malattia. L’equipe medica in questo caso dovrebbe essere prudente, e accompagnare la decisione dei genitori nel modo migliore possibile».

