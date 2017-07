DOMENICO DIELE/ C’è il braccialetto elettronico: l'attore lascia il carcere, domiciliari in casa della nonna

Domenico Diele

DOMENICO DIELE LASCIA IL CARCERE: ARRIVATO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, DOMICILIARI A ROMA DALLA NONNA – L'attore Domenico Diele, arrestato per aver travolto ed ucciso la 48enne Ilaria Dilillo, in un tragico incidente avvenuto la notte tra il 23 e il 24 giugno scorso a Montecorvino Pugliano (Salerno), uscirà presto dal carcere. Oggi infatti, come rivela Il Fatto Quotidiano nell'edizione online, è stata comunicata la disponibilità del braccialetto elettronico ordinato dal gip del tribunale di Salerno, Fabio Zunica, al termine dell'udienza di convalida, quando ha disposto per il 31enne i domiciliari. Il giovane sconterà la pena presso l'abitazione della nonna, a Roma. L'uscita dal carcere avverrà solo entro la fine della giornata. In questi ultimi giorni Diele era stato costretto a permanere presso il carcere di Fuorni, in provincia di Salerno, in attesa della disponibilità del braccialetto elettronico. La decisione del giudice di trasferire Domenico Diele agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico era giunta al termine dell'udienza di convalida dell'arresto per omicidio stradale aggravato avvenuto il 26 giugno scorso.

DOMENICO DIELE LASCIA IL CARCERE: IMPOSSIBILE ESEGUIRE NUOVI ESAMI TOSSICOLOGICI – Per lui erano scattate le manette dopo aver investito ed ucciso la povera 48enne la quale si trovava a bordo del suo scooter sull’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano. Quando le loro strade si erano incontrate, l'attore noto per aver recitato in serie tv di successo del calibro di 1992, era risultato positivo ai test per l'uso di cocaina e hashish. Il braccialetto elettronico che porterà Diele fuori dal carcere è giunto dopo 10 giorni di attesa e nelle prossime ore il giovane attore sarà trasferito nella Capitale. Nei giorni scorsi, come riporta GossipBlog.it, non è stato possibile eseguire sull'attore nuovi esami tossicologici poiché Domenico Diele si è fatto trovare con i capelli completamente rasati a zero e questo ha reso impossibile il prelievo del capello utile a stabilire se avesse o meno assunto eroina e marijuana prima di mettersi alla guida della sua auto e uccidere Ilaria Dilillo.

