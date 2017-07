INCIDENTE STRADALE/ Cucciago (Como), auto si ribalta e viene investita da un treno (oggi 6 luglio 2017)

Incidente stradale (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, CUCCIAGO (COMO): AUTO SI RIBALTA E VIENE INVESTITA DA UN TRENO, TRAGEDIA SFIORATA (ULTIME NOTIZIE) - Un concatenazione di eventi assurdi hanno portato da un incidente stradale “normale” ad un rischio fortissimo di una ennesima tragedia ferroviaria. Come? Succede tutto a Cucciago, in provincia di Como: verso mezzanotte un’auto con 5 giovani occupanti è uscita fuori strada sulla Statale in uscita da Cucciago e si è ribaltata più volte. Il problema è che ha arrestato il capitombolo esattamente sui binari della vicina ferrovia: in quel momento arrivava un treno della linea Trenitalia Milano-Como-Chiasso che non ha potuto evitare l’auto incidentata e spuntata all’ultimo secondo. L’impatto è stato molto violento ma per fortuna i ragazzi, tutti tra i 17 e i 20 anni, sono riusciti ad uscire dall’abitacolo un attimo prima dell’arrivo del treno, con un a prontezza miracolosa che li ha di fatto salvato la vita.

Due di loro sono feriti e trasportati al Sant’Anna di Como, gli altri tre invece al Sant’Antonio Abate di Cantù. Il treno ha frenato ma non ha evitato l’auto, per fortuna senza però il coinvolgimento di feriti a bordo che avrebbero complicato ancora la già difficile situazione: una tragedia sfiorata per l’appunto, con un ferito anche molto grave ma comunque non in pericolo di vita; poteva andare decisamente peggio.

© Riproduzione Riservata.