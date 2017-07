LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto e Superenalotto, 6 luglio: i numeri vincenti! (video)

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: CRESCE L'ATTESA - Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per uscire con i magici numeri vincenti: l’estate arrivata di diritto, la voglia di mare e le ultime tensioni al lavoro vi stanno innervosendo? La Sisal è lì, non resta che “derubarla” legalmente con i numeri vincenti e giusti, magari consigliati dalla vostra donna, inconsapevolmente, mentre vi elenca tutti i capi che si è appena comprata con i saldi. Le buone notizie possono arrivare all’improvviso, chissà se il sacrificio della vostra carta di credito ne sarà valso la pena.. È tempo dunque di regalare anche queste buone notizie, superando i problemi ancora presenti sul fronte terribile del terrorismo e delle grosse emergenze italiane ed europee sul fronte migranti. Si può e si deve provare a superare questo periodo provando a ricominciare ogni giorno una vita “normale”, fatta di dolore, sofferenze, gioie e perché no, anche di giochi. Certo, la vita e dunque anche il gioco, vanno avanti ma è chiaro che lo fanno con un giusto ridimensionamento in termini di “attesa” che la situazione si possa decisamente migliorare. Chiaro che stride parlare di vincite del Superenalotto, 10eLotto e Lotto anche perché evidentemente non possono sistemare nulla di quello immenso “casino” presente nel mondo. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente normale giovedì sera; ecco qui i numeri vincenti di oggi appena arrivati. Ora tocca a voi e alle vostre schedine.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 6 LUGLIO 2017: I NUMERI VINCENTI E… - Anche per questa sera è attesissima la nuova estrazione del Lotto e 10eLotto e che potrebbe destinare nuovi interessanti e ricchi premi agli appassionati di numeri. Il concorso che ci attende sarà il numero 80 dell'anno in corso in occasione del secondo appuntamento settimanale. Migliaia di italiani sfideranno anche questa sera la Dea Bendata sperando di potersi aggiudicare premi interessanti per un inizio d'estate che potrebbe finalmente regalare un po' di serenità anche sul piano economico. Anche l'ultimo concorso Sisal ha regalato grandi emozioni ed in alcuni casi la Fortuna ha giocato un ruolo decisivo nel destino di alcuni giocatori accaniti. In merito al SuperEnalotto, le maggiori vincite sono state 7 del valore di 24 mila euro, mentre in oltre 272 mila appassionati hanno guadagnato l'esigua vincita di 5,96 euro centrando i 2 punti. Nel mezzo troviamo 482 vincite con il 4 del valore di 358 euro e 17,5 mila vincite con il 3 pari a quasi 30 euro. A quanto ammonterà stasera il nuovo Jackpot e quali saranno i risultati sul piano del Lotto?

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 6 LUGLIO 2017: LA SMORFIA - In tanti italiani appassionati del Lotto, anche quest'oggi confidano sui propri numeri del cuore, siano essi una data importante o semplicemente il risultato di una serie di sogni, grazie all'ispirazione dell'immancabile Smorfia napoletana. E' tempo d'estate, di vacanze e soprattutto di abbandoni. Se state pensando anche voi di organizzare le agognate ferie e sperate in una corposa vincita per riuscire a realizzare la vacanza dei vostri sogni, mi raccomando, non dimenticate di riservare un pensiero anche al vostro fedele amico a quattro zampe! Anche quest'anno è già partita la campagna contro l'abbandono degli animali domestici e se non volete rischiare di dover spendere l'eventuale vincita in corpose multe oltre che in atteggiamenti immorali che potrebbero portare fino ad un anno di reclusione, date uno sguardo ai vari hotel e villaggi pet friendly prima di decidere di compiere la scelta più orrenda, quella di abbandonare il vostro amico a quattro zampe. Da questo punto di vista, viaggiare in treno o in aereo ora è diventato ancora più semplice. A tal proposito, ecco alcuni utili numeri da giocare e con i quali speriamo possiate pensarci bene prima di compiere azioni di cui potreste pentirvene amaramente. Per il cane abbiamo il numero 6, il 62 per le vacanze, il 33 per l'abbandono, mentre il 68 per la partenza. Infine il 63 per la multa e il più importante della nostra carrellata, il 17, per l'amicizia, quella per i nostri fedeli compagni e che non dovrebbe mai terminare neppure in estate.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 6 LUGLIO 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Dopo aver puntato sui nostri numeri preferiti, ecco che torna il momento più difficile, quello dell'attesa. Negli attimi - a volte ore, altre appena minuti - che ci separano la nostra giocata dall'estrazione, ecco che possono passare per la mente i progetti più ambiti e finora irrealizzabili. Cosa fare con un montepremi milionario come quello messo in palio dal concorso SuperEnalotto? Dopo i progetti più "banali" ma sempre validi quali la casa, l'auto e la meritata vacanza, è tempo di toglierci qualche sfizio. Gli amanti dello sport estremo potrebbero pensare ad un corso di parapendio. Se invece desiderate unire l'adrenalina alla scoperta di nuovi posti, allora non potrete rinunciare ad una esperienza di bunging jumping dal famoso Ponte Victoria Falls. In questo periodo di saldi estivi, poi, c'è spazio per gli acquisti più folli che possono spaziare dagli ultimi dispositivi tecnologici agli abiti griffati che permetteranno di rifarci l'intero guardaroba. Nell'attesa della nuova estrazione basterà chiudere gli occhi e lasciare spazio all'immaginazione, magari tenendo incrociate le dita!

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 6 LUGLIO 2017: LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO - L'attenzione maggiore anche quest'oggi è tutta focalizzata sul nuovo concorso SuperEnalotto e sul ricco Jackpot che potrebbe realmente cambiare la vita a qualcuno dei tanti giocatori settimanali. Il nuovo Jackpot ha raggiunto il vertiginoso valore di 66,7 milioni di euro e già da settimane continua a far gola agli appassionati del gioco. Nel passato concorso Sisal numero 79 dello scorso martedì, nessun giocatore è riuscito a conquistare l'ambito 6 né il 5+ e questo ha contribuito a far crescere ulteriormente il montepremi finale di questa sera. In merito alle quote SuperEnalotto, con i 5 punti sono stati registrati 7 premi del valore complessivo di 24.382 euro. Interessanti anche le quote SuperStar che con il 4+ Superstar sono stati vinti 35,8 mila euro andati nelle tasche di ben 7 giocatori fortunati. Importanti anche i premi di quasi 3 mila euro nelle tasche del 126 concorrenti con il 3+ Superstar.

© Riproduzione Riservata.