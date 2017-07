MASSIMO BOSSETTI/ Processo d’Appello, seconda udienza: foto satellitare e la questione della perizia sul Dna

Massimo Bossetti, ultime notizie

MASSIMO BOSSETTI, PROCESSO D’APPELLO: IN AULA LA FOTO SATELLITARE DEL CAMPO DI CHIGNOLO D’ISOLA (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Lo scorso 30 giugno si è ufficialmente aperto il processo d'Appello a carico di Massimo Bossetti, presunto assassino di Yara Gambirasio e condannato all'ergastolo al termine del primo grado. Oggi, si tornerà nuovamente in aula presso la Corte d'Assise d'Appello di Brescia per la seconda udienza del processo che potrebbe chiudersi già per la metà del mese in corso con una nuova sentenza di condanna. Nel passato appuntamento, dopo la lunga requisitoria, il pm bresciano, Marco Martani ha chiesto la conferma dell'ergastolo a carico di Massimo Bossetti, aggiungendo la condanna a sei mesi di isolamento diurno per aver "ingiustamente incolpato" il collega Massimo Maggioni, accusa che era decaduta nel primo grado. La posizione per il presunto assassino di Yara Gambirasio, dunque, si complica ulteriormente ma la sua difesa è pronta anche oggi a dare battaglia, intenta più che mai a dimostrare nuovi elementi in favore del proprio assistito. Tra questi, una foto satellitare, quella scattata il 24 gennaio 2011 e che immortala il campo di Chignolo d'Isola, dove appena un mese e due giorni dopo fu rinvenuto il corpo senza vita della 13enne di Brembate.

In quell'immagine però, secondo la difesa dell'imputato, il corpo della promessa stella della ginnastica artistica non c'era e questo smentirebbe quanto sostenuto dalla Corte di Bergamo al termine del primo grado. Di queste foto se ne discuterà proprio oggi in aula, come anticipato da Repubblica.it. Ma perché quell'immagine acquisterebbe così tanta importanza? Come sappiamo, uno dei pilastri dell'accusa di Massimo Bossetti è che il corpo di Yara sarebbe rimasto in quel campo per tre mesi, ovvero dal giorno della scomparsa, il 26 novembre 2010, a quello del ritrovamento, il 26 febbraio successivo. Per i legali di Bossetti, dalle immagini il corpo della giovane non comparirebbe. Eppure, proprio quelle immagini, secondo la famiglia della vittima così come secondo il procuratore generale, oltre che assolutamente poco chiare sarebbero anche totalmente ininfluenti. Differente l'opinione dell'avvocato Claudio Salvagni, uno dei legali di Bossetti, per il quale invece la sentenza di condanna in primo grado sarebbe totalmente da riscrivere. Clicca qui per vedere la foto satellitare, punto di forza della difesa di Bossetti.

MASSIMO BOSSETTI, PROCESSO D’APPELLO: ANCORA APERTA LA QUESTIONE DELLA PERIZIA SUL DNA (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Oltre all'elemento di prova del quale la difesa di Massimo Bossetti è entrata in possesso e che sarà oggetto di discussione nel corso della seconda udienza di oggi del processo di secondo grado, resta intatta la priorità legata alla superperizia del Dna. Dopo la prima udienza dello scorso venerdì, è stato chiaro quale fosse l'intento del presidente della Corte d'Assise d'Appello di Brescia: dare un'accelerata importante al processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Ciò significa che dopo l'udienza odierna ce ne sarebbero solo altre due in programma, con sentenza prevista proprio per il 14 luglio. Quasi sicuramente, dunque, non sarà necessario il giorno di riserva fissato al 17 luglio. Solo nel corso dell'ultimo appuntamento in aula, la Corte deciderà se emettere sentenza di condanna oppure un'ordinanza con la quale sarà disposta la perizia del Dna chiesta con forza dalla difesa dell'imputato. Se il nuovo esito confermasse che Ignoto 1 è realmente Massimo Bossetti, allora la condanna non potrebbe essere diversa da quella già giunta al termine del primo grado.

Diversamente potrebbe davvero intervenire quel colpo di scena che Bossetti e l'intera difesa si augurano da quattro anni. A questo punto, però, emerge anche una terza possibilità evidenziata da Corriere.it e legata al fatto che ci sia ormai poco materiale a disposizione per poter effettuare i test necessari per la superperizia. Di questo aspetto se ne è appena accennato lo scorso venerdì da parte del presidente quando ha riassunto i motivi della difesa. Per quest’ultima, se ciò risultasse impossibile, la colpa sarebbe da addebitare unicamente a chi ha esaurito il materiale. Il pm Martani, tuttavia, ha contestato la tesi difensiva asserendo: "Se dovesse essere buttato tutto nel cestino, sarebbe uno spreco di esami compiuti legittimamente e che in 71 casi hanno dato un risultato uguale a se stesso". Durante la sua argomentazione, tuttavia, ha allo stesso tempo complicato l'intero scenario, ribadendo come non sarebbe comunque stato possibile conservare campioni di riserva per ulteriori test perché "è stato necessario ampliare il campo delle analisi sui reperti. È stata una necessità investigativa. Le ulteriori analisi finiscono per consumare il reperto, ma non è stato leso il diritto di difesa perché l’imputato all’epoca non c’era". Nonostante questo, ora i suoi avvocati rivendicano ugualmente gli esami in contraddittorio.

Intanto, sembra essersi aperto un nuovo giallo poiché non sarebbe chiara la reale presenza di materiale sufficiente ad una superperizia. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui il materiale non bastasse? Lo aveva spiegato lo stesso Salvagni al Corriere di Bergamo lo scorso marzo: "Lo dice il diritto, nel momento in cui viene disposta una perizia, significa che le anomalie sollevate dalla difesa meritano una risposta. Se la risposta non viene data, non si può condannare".

© Riproduzione Riservata.