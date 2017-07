METEO/ L'anticiclone Caronte alza le temperature (previsioni del tempo oggi, 6 luglio 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: TUTTI GLI AUMENTI DI TEMPERATURA PER IL RITORNO DELL'ANTICICLONE CARONTE (OGGI, 6 LUGLIO 2017) - Le previsioni del tempo ci parlano di un'impennata delle temperature grazie al ritorno dell'anticiclone Caronte. Questo porta a un'allerta meteo dettata dal grande caldo che consiglia diverse misure preventive, come quella di evitare di uscire di casa nelle ore più calde e di sostare troppo sotto al sole oltre a quella ovvia di bere molta acqua per reintegrare i liquidi persi. A settentrione troveremo caldo soprattutto nella Pianura Padana dove si arriverà alle soglie dei trentasette gradi centigradi. Situazione molto complicata anche nel centro Italia dove le città più calde saranno Firenze e Roma. Ovviamente però le temperature più alte le vedremo come al solito al sud con la Sicilia dove potremo vedere il Mercurio del termometro arrivare a sfiorare i quaranta gradi. Staremo a vedere poi quanto l'influenza dell'anticiclone Caronte sarà presente sul nostro paese. Sicuramente fino alla fine della settimana le temperature saranno ben oltre le medie stagionali.

METEO, SOLE SU TUTTO IL PAESE - La giornata di oggi, giovedì 6 luglio 2017, ci parla di sole un po' ovunque con temperature in continua crescita. Non ci saranno situazioni di precipitazioni né di cielo coperto durante l'arco di tutta la mattina. Nel pomeriggio le cose cambieranno leggermente perché vedremo delle leggere precipitazioni nella parte nord del Trentino Alto Adige. Ci saranno poi nubi sparse su Lombardia, Emilia Romagna e Umbria. Tutto il resto del paese vedrà alto in cielo un sole cocente. Le correnti, così come i venti, tireranno da nord verso sud, con una situazione varia solo tra Sardegna e Sicilia, in quella porzione di mare invece troveremo un movimento da est verso ovest. Le temperature minime saranno registrate attorno ai ventuno gradi di Firenze e Potenza nella mattinata, mentre le massime saranno rappresentate dai trentasette gradi di Bologna del pomeriggio. Attenzione all'anticiclone Caronte che riporterà il caldo visto nella metà di giugno.

© Riproduzione Riservata.