PAOLO VILLAGGIO/ Ultime notizie, il saluto alla Casa del Cinema e il ricordo dei vip

Paolo Villaggio, l'ultimo saluto (foto LaPresse)

PAOLO VILLAGGIO: L’ULTIMO SALUTO E LA CAMERA ARDENTE - Camera ardente e ultimo saluto per Paolo Villaggio: è stato il giorno del commiato verso il grande attore genovese, scomparso a 84 anni. La città di Roma, che lo aveva adottato durante la sua carriera artistica e dove ha vissuto a lungo, ha salutato una delle ultime grandi maschere comiche del nostro cinema, capace di far ridere con sferzante umorismo, ma anche di far riflettere su una una società degli anni settanta dove le figure degli impiegati, dei padroni e di una società che sembrava immutabile venivano rilette con feroce sarcasmo. Sono stati molti i cittadini che hanno partecipato anche alla cerimonia laica di saluto, nel tardo pomeriggio presso la Casa del Cinema di Roma, dove anche molti attori e colleghi si sono presentati per porgere l’estremo saluto a Paolo Villaggio.

PAOLO VILLAGGIO: LE PAROLE DEL FIGLIO PIERFRANCESCO - Interpellato da stampa e tv, il figlio Pierfrancesco, che ha avuto un rapporto molto conflittuale con il padre Paolo Villaggio, con il quale si è però decisamente riappacificato negli ultimi anni della sua vita, ha commentato l’occasione con la tipica ironia che sarebbe appartenuta al padre. Pur nell’amarezza della circostanza, Pierfrancesco ha sottolineato come la giornata, con la grande ondata d’affetto tributata a Paolo Villaggio, sarebbe stata giudicata bellissima da suo papà. Una delle preoccupazioni di Paolo Villaggio in vecchiaia, a detta del figlio, era quella di morire durante lo svolgimento di un evento come, ad esempio, i Mondiali di calcio: “Non mi si filerebbe nessuno”, spiegava Villaggio che ha sempre amato essere al centro dell’attenzione, una sorta di egocentrismo che gli è costato anche momento difficili e incomprensioni proprio con il figlio. Piefrancesco Villaggio ha ricordato come il padre negli ultimi tempi abbia sempre parlato dell’eventualità della morte in maniera scherzosa, senza mai affrontare davvero con serietà o in maniera riflessiva l’argomento.

PAOLO VILLAGGIO: IL RICORDO DEI VIP - E sono stati davvero tantissimi i vip che si sono alternati durante la giornata di mercoledì davanti al feretro di Paolo Villaggio, sia alla camera ardente sia nel corso della cerimonia laica presso la Casa del Cinema. Dai registi come Ricky Wognazzi, Lina Werthmuller e Walter Veltroni, e poi Renzo Arbore che ha ricordato l’ironia dissacrante che ha sempre caratterizzato Paolo Villaggio, e ancora Luca Cordero di Montezemolo, Massimo Boldi ed anche due dei personaggi più amati e conosciuti della saga di Fantozzi, ovvero Milena Vukotic, che ha interpretato per anni la moglie Pina, e Plinio Fernando, conosciuto per la parte della figlia Mariangela. Anche Beppe Grillo, da genovese DOC, ha voluto ricordare l’amicizia e il legame con Paolo Villaggio, sottolineando come, seppur in maniera critica come è in linea col suo carattere, avesse mostrato simpatia negli ultimi anni per il Movimento 5 Stelle a livello politico.

