SALDI ESTIVI 2017/ Affari in aumento soprattutto negli outlet (ultime notizie)

Saldi, affari in aumento (foto LaPresse)

SALDI: AFFARI IN AUMENTO SOPRATTUTTO NEGLI OUTLET - Primi bilanci per i saldi estivi, e i dati in aumento potrebbero apparentemente far esultare i commercianti. Ma solo in parte: le prime rilevazioni fanno infatti registrare un aumento del 35% ma solamente negli outlet, ovvero in quei negozi in cui si propongono capi d’abbigliamento a prezzi estremamente scontati, detti propriamente “di magazzino”. Gli italiani vanno dunque alla ricerca della grande offerta, mentre snobbano un po’ gli acquisti nei negozi convenzionali. Gli sconti applicati spesso variano dal 10% al 15% quando si parla di saldi “reali”, cioè non applicati su prezzi previamente gonfiati, una pratica che seppur in calo resta viva in alcuni esercizi. Per quanto riguarda invece la spesa media, ci si aggira intorno ai 100 euro a famiglia, anche stavolta superiore rispetto all’anno scorso ma soprattutto negli outlet. Il giorno in cui si sono fatti i maggiori affari è come sempre il primo, con il 52% degli acquisti che si è concentrato durante l’apertura dei saldi estivi.

SALDI: LE INIZIATIVE PER INVOGLIARE GLI ACQUISTI - Si moltiplicano le iniziative per invogliare la gente a fare acquisti durante il periodo dei saldi. Sempre più negozi ormai offrono il parcheggio gratuito soprattutto nelle strade ricche di esercizi commerciali, ma dove è difficile lasciare la macchina, in particolare nelle grandi città. Le convenzioni con rimesse e garage sono in aumento, ma c’è chi ha dato libero sfogo alla fantasia come a Foligno, in Umbria, dove è stata organizzata una fiera dello street food nelle vie in cui si concentrano il maggior numero di negozi. Si può andare in giro a fare shopping ed approfittare delle molte bancarelle che propongono le prelibatezze delle specialità locali. Ad ogni modo nelle grandi città, come ad esempio Milano, la stagione dei saldi fa registrare per il momento un +3%, sicuramente interessante rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia piuttosto pessimistiche dei negozianti, che dovrebbero veder comunque chiudere in attivo, seppur leggero, la stagione.

