SUORA MINACCIATA DI MORTE/ Psicopatico a petto nudo irrompe nella chiesa, “voglio ucciderti!”

Suora minacciata di morte (foto da video)

SUORA MINACCIATA DI MORTE, PSICOPATICO A PETTO NUDO IRROMPE IN CHIESA DURANTE LA SUA PREGHIERA: “VOGLIO UCCIDERTI” - Lo scorso mercoledì pomeriggio, in una chiesa di Brooklyn una suora è stata vittima di un'orrenda vicenda che difficilmente dimenticherà. Un uomo, quasi certamente uno psicopatico, senza camicia, si sarebbe scagliato contro la religiosa minacciando di ucciderla. E' quanto riferito dalla polizia al Daily News che oggi riporta l'incredibile vicenda. L'uomo al centro dell'aggressione nella chiesa, vestiva solo con dei pantaloncini e delle scarpe bianche quando si è avvicinato con fare minaccioso alla 49enne Maria Amador, immersa nella preghiera. Erano le due del pomeriggio e la religiosa si trovava nella Cattedrale di San Giuseppe, nella quale pregava per la madre che si stava sottoponendo ad un'operazione chirurgica. Alla vista dell'uomo, la 49enne non ha potuto non notare la sua stranezza ma ha inizialmente pensato che avesse solo bisogno d'aiuto. In realtà, lo psicopatico le ha riservato delle terribili minacce che hanno portato la suora a tentare di chiedere aiuto ad un'altra donna che sedeva in un banco vicino. "Lei non può aiutarti. Ho intenzione di ucciderti", le avrebbe detto a quel punto l'uomo a petto nudo. Dopo le sue parole, spaventata, Suor Maria si mise a correre lungo la navata in cerca di aiuto. "Ho cominciato a urlare aiuto! Aiuto! Aiuto!”, ricorda oggi la suora, sempre più convinta che quello fosse il suo ultimo giorno di vita.

SUORA MINACCIATA DI MORTE, LO STRANO SOGGETTO SI È DATO ALLA FUGA: APPELLO DELLA POLIZIA - Suor Maria a quel punto riuscì a chiedere aiuto al 38enne Alejandro Zuleta, un organista che stava facendo pratica sul soppalco del secondo piano dell’edificio. Il giovane avrebbe assistito all'intera scena e dall'alto avrebbe urlato allo psicopatico di lasciare in pace le persone all'interno della chiesa. Lo strano soggetto uscì dalla Cattedrale, allontanandosi ma sull'episodio gli uomini del reparto crimini d'odio stanno valutando l'entità dell'incidente e cercando di comprendere come intervenire. Suor Maria ricopre il ruolo di Madre Superiora ed è uno dei fondatori del suo ordine, i Predicatori di Cristo e di Maria. Dopo aver visionato il video che vede protagonista lo strano uomo mentre le si avvicina riservandole minacce di morte, non è riuscita a trattenere le lacrime, al pensiero che sarebbe potuta andare decisamente peggio. Secondo la religiosa, il vero bersaglio dello psicopatico sarebbe la sua fede. Ora i poliziotto hanno chiesto a chiunque possa avere delle informazioni sull'episodio di rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine.

