Sciopero Mezzi 6 luglio/ Atac, Atm, Ferrovie Nord: bus, metro, tram e treni ko (ultime notizie, info e orari)

Sciopero mezzi 6 luglio (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI 6 LUGLIO, FERROVIENORD, ATM E ATAC: LE CITTÀ COINVOLTE, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE) - Per lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali del trasporto locale, in previsione per la giornata di oggi 6 luglio, le principale aziende trasporti municipali saranno coinvolte dalla protesta di 4 ore: l’Atm a Milano vedrà bus, metro e tram con possibili disagi dalle 18 alle 22, mentre per il resto della giornata non dovrebbero esserci problemi di alcuna sorta. A Roma invece la complessità è di casa visto che i sindacati scioperano ad orari diversi: 24 ore per il SUL, Usb dalle 8.30 alle 12.30 e Faisa dalle 11 alle 15. Atac e Roma Tpl hanno garantito i servizi prima delle 8.30 e tra le 17 e le 20, ma nessuno ancora saprà con quale incidenza e quali trasporti verranno colpiti maggiormente.

Per le altre città invece lo sciopero avrà una modalità molto simile alla città milanese: a Napoli l’Anm vede protesta e disagi tra le 9 e le 13.30; a Torino le linee urbane si fermano dalle 18 alle 22, quelle extraurbane invece dalle 18.30 alle 22.30. Chiudiamo con Bologna dove la fascia di 4 ore di sciopero andrà dalle 11 alle 15: sul settore Treni invece né italo né Trenitalia hanno lavoratori che aderiscono allo sciopero, mentre per FerrovieNord la situazione è diversa. La rete ferroviaria lombarda si fermerà dalle 9 alle 13, con interessa anche nei collegamenti dalle stazioni ferroviarie di Milano fino agli aeroporti Malpensa e Linate. CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLO SCIOPERO MEZZI DI OGGI 6 LUGLIO 2017

SCIOPERO MEZZI 6 LUGLIO, FERROVIERNORD, ATM E ATAC: IL TRIPLO DISAGIO A ROMA (ULTIME NOTIZIE) - La situazione più particolare e a rischio forte per lo sciopero dei mezzi indetto per oggi riguarda inevitabilmente la città di Roma: i sindacati che hanno indetto lo sciopero infatti si sono divisi in tre diverse fasce orarie che colpiranno Atac, Roma Tpl e Cotral non lasciando grande scampo ai cittadini romani e ai turisti in visita nella Capitale. Giovedì nero, con le uniche fasce garantite senza problemi che saranno tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 17 e le 20. Possibili stop, al di fuori di questi orari, per bus, metro, filobus, treni interni alla città, tram e ferrovie regionali come la Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle. La protesta più ampia vede il sindacato Sul 24 ore fermo, mentre le altre sigle si distribuiscono in varie frangenti della mattinata e del pomeriggio, dando un costante rischio disagio per chi dovrà viaggiare in Roma nella giornata di oggi.

Stessi problemi per il servizio extraurbano romano con la società Cotral che garantisce servizi solo nelle stesse fasce orarie di qui sopra. Come spiegano le sigle sindacali in sciopero anche oggi, la protesta nazionale è «legata alla tutela del diritto allo sciopero e al cosiddetto emendamento “Covello” approvato dalla commissione Bilancio della Camera il 27 maggio scorso e parte integrante della manovra correttiva che, di fatto, cancella il Regio Decreto 148 del 1931 che regola i rapporti collettivi di lavoro e il trattamento economico di autisti di bus e tram».

